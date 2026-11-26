Theo Công an xã Tam Dương, tối 25/11, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết từ tài khoản mang tên Đ.M.L với nội dung: “Góc cảnh báo, nay trường tiểu học đạo tú đã có bọn đến dụ dỗ con em lên xe”. Kèm theo bài viết là video livestream phản ánh việc một học sinh Trường Tiểu học Tam Dương I, phân hiệu Đạo Tú, bị hai người lạ mặt (1 nam, 1 nữ), mặc quần áo màu đen, tiếp cận tại khu vực cổng trường.

Những người này được cho là đã giả làm người quen của bố mẹ, nói đến đón để đưa học sinh về, nhằm dụ dỗ cháu lên xe.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý, chia sẻ và bình luận của nhiều người dùng mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Tam Dương đã khẩn trương kiểm tra, xác minh. Kết quả bước đầu xác định, cháu N.N.H là con gái chị Đ.L.M (trú tại xã Tam Dương), hiện đang là học sinh của nhà trường.

Qua xác minh, do xem trên mạng xã hội thấy xảy ra một số vụ việc bắt cóc trẻ em và mong muốn được bố mẹ quan tâm nhiều hơn, chiều tối 25/11, sau khi đi học về, cháu N.N.H đã tự nghĩ ra câu chuyện trên và kể lại với mẹ.

Mặc dù chưa kiểm chứng tính xác thực của thông tin do con kể, chị Đ.L.M vẫn đăng tải bài viết và video lên mạng xã hội.

Việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng đã khiến nội dung sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang trong phụ huynh, học sinh và nhân dân trên địa bàn

Công an xã Tam Dương khẳng định, qua xác minh, không có việc hai người lạ mặt đến Trường Tiểu học Tam Dương I, phân hiệu Đạo Tú, dụ dỗ, lôi kéo hoặc bắt cóc học sinh như nội dung bài viết trên Facebook phản ánh. Hiện, Công an xã Tam Dương đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý người đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an xã Tam Dương khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; cần kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, tránh phát tán thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT và đời sống nhân dân.