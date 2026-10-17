Làm rõ thời điểm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo tại Phiên họp. Ảnh: VPQH

99,9% kiến nghị cử tri được giải quyết, trả lời

Sáng 17/10, tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội đã nghe Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trình bày Báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, 855 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, 854 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 99,9%.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Quốc hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đặt lợi ích của cử tri và nhân dân lên hàng đầu khi thực hiện hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, trong công tác lập pháp, Quốc hội đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt để tháo gỡ những “điểm nghẽn”, vừa bảo đảm tính căn cơ, lâu dài, vừa kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đến nay, theo đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, “điểm nghẽn về thể chế cơ bản đã được tháo gỡ”. Đây là kết quả quan trọng được cử tri và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã tiếp nhận, nghiên cứu giải quyết và trả lời 772/773 kiến nghị. Tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, các bộ, ngành đặc biệt quan tâm thực hiện, có nhiều đổi mới nhằm xử lý kịp thời, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Một số kiến nghị cụ thể của cử tri đã được Bộ, ngành nghiên cứu, đưa ra giải pháp thiết thực để giải quyết hoặc giải đáp đầy đủ những vấn đề cử tri quan tâm, được đánh giá cao.

Chưa nêu cụ thể thời điểm được áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc

Qua giám sát, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nêu một số hạn chế như: việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri ở một số Bộ, ngành còn chưa đúng trọng tâm, chưa làm rõ lộ trình xử lý; quyền lợi của cử tri bị ảnh hưởng do văn bản quy phạm pháp luật chậm được sửa đổi, bổ sung hoặc còn thiếu thống nhất; một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết kịp thời do công tác phối hợp giữa các bộ, ngành hoặc giữa bộ, ngành với địa phương chưa thật sự chặt chẽ.

Bên cạnh đó, một số nội dung trả lời kiến nghị của cử tri còn chưa đầy đủ, thiếu thống nhất đối với những vấn đề được nhiều địa phương cùng quan tâm.

Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: VPQH

Cụ thể, theo bà Lê Thị Nga, cử tri nhiều địa phương quan tâm phản ánh các vấn đề về giá điện sinh hoạt, định mức sử dụng điện, tính minh bạch trong cơ cấu giá điện và tác động của giá điện đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, người lao động có thu nhập thấp; đồng thời đề nghị sớm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt mới theo Quyết định số 14 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương đã trả lời về nguyên tắc áp dụng thống nhất giá bán lẻ điện giữa khu vực đã nối lưới và chưa nối lưới điện quốc gia; đồng thời thông tin về việc điều chỉnh biểu giá điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống 5 bậc, nâng bậc 1 lên 100 kWh và điều chỉnh khoảng cách giữa các bậc theo Quyết định số 14.

Tuy nhiên, nội dung trả lời vẫn chưa làm rõ tác động thực tế của biểu giá mới đối với các nhóm hộ sử dụng điện khác nhau, nhất là nhóm thu nhập thấp, đồng thời chưa nêu cụ thể thời điểm được áp dụng.

Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến chi phí sinh hoạt hằng ngày của người dân và được cử tri nhiều địa phương cùng quan tâm. Vì vậy, việc trả lời theo hướng khái quát “sẽ tiếp tục nghiên cứu” là chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu giải trình đối với cử tri.

Đáng lưu ý, Quyết định số 14 đã được ban hành từ ngày 29/5/2025, quy định cơ cấu giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm 5 bậc; tuy nhiên, sau hơn 1 năm kể từ ngày ban hành, cơ cấu biểu giá này vẫn chưa được áp dụng trên thực tế - bà Lê Thị Nga nêu rõ.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14 theo thủ tục rút gọn để áp dụng ngay cơ cấu giá bán lẻ điện mới, thay vì chờ đến lần điều chỉnh giá bán lẻ điện kế tiếp. Hiện Bộ đang khẩn trương xây dựng văn bản và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ban hành ngay trong tháng 10/2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14 theo đúng chủ trương đã được chấp thuận; làm rõ thời điểm áp dụng biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc để người dân sớm được thụ hưởng chính sách mới. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá tác động của cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt đối với các nhóm hộ sử dụng điện, nhất là nhóm thu nhập thấp; tăng cường công khai, minh bạch thông tin về cơ sở xây dựng biểu giá, nguyên tắc điều chỉnh và lộ trình thực hiện.