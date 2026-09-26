Làm rõ thêm 60 bị hại của Shark Thủy khi điều tra bổ sung

Shark Thủy trong vụ án lừa đảo. Ảnh: Bộ Công an

Như Lao Động đưa tin, hôm 22.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) và 28 bị can về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ".

Một trong những nội dung đáng chú ý của lần điều tra bổ sung này là việc xác định lại số bị hại và tổng số tiền bị chiếm đoạt.

Trước đó, cơ quan điều tra xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng. Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung ghi nhận thêm 60 nhà đầu tư đã mua 3,2 triệu cổ phần nhưng không được làm thủ tục ghi nhận vào sổ cổ đông. Những người này được xác định là bị hại trong vụ án.

Sau khi tính toán lại, cơ quan điều tra xác định tổng cộng có 10.123 bị hại. Trong số này, 8.938 người còn dư nợ gốc với tổng số tiền hơn 8.459 tỉ đồng.

1.185 người còn lại tuy hợp đồng vẫn thể hiện dư nợ gốc nhưng tổng số tiền gốc và lợi tức đã nhận cao hơn số tiền họ bỏ ra đầu tư. Phần chênh lệch được xác định hơn 697 tỉ đồng.

Vì vậy, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm bồi thường dân sự của bị can Thủy đối với 1.185 trường hợp này.

Từ kết quả trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định tổng số tiền Shark Thủy chiếm đoạt của hơn 10.000 nhà đầu tư là hơn 8.459 tỉ đồng.

Theo điều tra bổ sung, từ năm 2014, Shark Thủy - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) - cần tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup.

Shark Thủy đã chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Egroup, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Dưới sự chỉ đạo của Shark Thủy, vốn điều lệ được nâng khống từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng. Doanh thu của công ty cũng được tạo khống khoảng 70% doanh thu hàng năm. Việc này nhằm xây dựng hình ảnh Tập đoàn Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề hiệu quả, lợi nhuận cao, nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống, từ năm 2015-2023, bị can Thủy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã cùng các đồng phạm chiếm đoạt số tiền trên.

Toàn bộ số tiền trên được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo thuế, báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng. Đến nay, Tập đoàn Egroup, Công ty Egame mất cân đối tài chính

Vẫn theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2021-2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn. Vì vậy, Shark Thủy đã chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh thực hiện như sau: Khi nhân viên mời gọi được khách hàng đầu tư thì được sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý. Còn lại 30% nộp về công ty.

Các nhân viên kinh doanh giai đoạn đó đều biết việc huy động vốn để lấy tiền nhà đầu sau trả cho nhà đầu tư trước, không đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, không đúng mục đích huy động.

Theo Báo Lao Động Xem link nguồn