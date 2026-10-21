Làm rõ thẩm quyền cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh, tránh chồng chéo với Luật Thủ đô năm 2026

Quang cảnh thảo luận tại tổ của đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội sáng 21-10. Ảnh: Văn Tuyến

Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Chương nêu, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực y tế tập trung vào hai nội dung liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh, có liên quan trực tiếp đến các quy định của Luật Thủ đô năm 2026.

Thứ nhất, về thẩm quyền quyết định cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng kỹ thuật đặc biệt. Dự thảo Luật sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 51 theo hướng giao cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về y tế quyết định cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do tỉnh, thành phố quản lý về chuyên môn được áp dụng kỹ thuật loại đặc biệt theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026, Luật Phát triển đô thị và theo phân cấp của Bộ Y tế. Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung là nhằm bảo đảm phù hợp với Luật Thủ đô năm 2026 và Luật Phát triển đô thị.

Đại biểu tham dự thảo luận tại tổ. Ảnh: Văn Tuyến

Tuy nhiên, qua rà soát Luật Thủ đô năm 2026, tại điểm a khoản 2 Điều 17, Luật quy định căn cứ vào quy định của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố có thẩm quyền quyết định cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do thành phố quản lý về chuyên môn được áp dụng kỹ thuật loại đặc biệt.

Như vậy, giữa Luật Thủ đô năm 2026 và quy định được đề xuất tại dự thảo Luật có sự khác nhau về thẩm quyền. Luật Thủ đô năm 2026 phân quyền cho Chủ tịch UBND thành phố quyết định, trong khi dự thảo Luật giao Sở Y tế quyết định, kèm theo quy định thực hiện theo Luật Thủ đô năm 2026, Luật Phát triển đô thị và theo phân cấp của Bộ Y tế. Trong khi đó, Luật Thủ đô năm 2026 không có quy định nào khác về thẩm quyền này.

"Nếu quy định như dự thảo Luật sẽ dẫn đến sự thiếu rõ ràng, gây khó khăn trong quá trình thực hiện do không xác định được phải áp dụng theo quy định nào", đại biểu Nguyễn Thị Hồng Chương phân tích.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Chương phát biểu thảo luận. Ảnh: Văn Tuyến

Vì vậy, để bảo đảm thống nhất, tránh chồng chéo về thẩm quyền, đại biểu đề nghị sửa đổi Điều 51 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo hướng xác định thẩm quyền của Bộ Y tế trong việc quyết định phân cấp cho phép áp dụng kỹ thuật loại đặc biệt, tương tự cách quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51, không dẫn chiếu đến Luật Thủ đô năm 2026 và Luật Phát triển đô thị. Việc phân cấp cho cơ quan nào, vào thời điểm nào sẽ do Bộ Y tế quyết định.

Theo đó, thành phố thực hiện theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026; trong trường hợp Bộ Y tế có quyết định phân cấp thuận lợi hơn, thành phố sẽ quyết định việc áp dụng theo phân cấp của Bộ Y tế.

Thứ hai, về việc thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam. Theo Điều 29 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành, thẩm quyền thừa nhận giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam thuộc Bộ Y tế.

Khi xây dựng Luật Thủ đô năm 2026, Quốc hội đã phân quyền này cho Chủ tịch UBND thành phố, làm cơ sở để những người có giấy phép do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp được cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

Tuy nhiên, dự thảo Luật đề xuất sửa đổi khoản 2 Điều 29 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo hướng giao cơ quan có thẩm quyền về y tế quyết định việc thừa nhận loại giấy phép này; nhưng chưa làm rõ cơ quan có thẩm quyền là cấp Trung ương hay cấp tỉnh.

Đại biểu cho rằng, nếu dự kiến giao thẩm quyền cho cấp tỉnh thì sẽ phát sinh sự khác biệt về thẩm quyền so với Luật Thủ đô năm 2026, tương tự trường hợp cho phép áp dụng kỹ thuật loại đặc biệt đã nêu trên.

Trong báo cáo thẩm tra, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cũng cho rằng, vấn đề này có sự điều chỉnh mới về chính sách so với Luật hiện hành; nhưng tờ trình của Chính phủ chưa có nội dung thuyết minh, lý giải cũng như đánh giá cụ thể. Vì vậy, đại biểu đề nghị xác định rõ thẩm quyền thừa nhận giấy phép hành nghề ngay trong dự thảo Luật, trên cơ sở đó giao Chính phủ quy định chi tiết tại Điều 29.