Làm rõ quy định học viên thạc sĩ làm việc toàn thời gian

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển sinh, đào tạo sau đại học. Theo đó, dự thảo không thay đổi quy định cơ sở đào tạo được quyết định hình thức, phương thức tổ chức và kế hoạch học tập của chương trình thạc sĩ.

Khi dự thảo Thông tư được đăng tải, một số bài viết đã khai thác nội dung dự thảo nêu thông tin “học viên thạc sĩ chính quy không được làm việc toàn thời gian”.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ GD&ĐT, thông tin “học viên thạc sĩ chính quy không được làm việc toàn thời gian” chưa chính xác về phạm vi áp dụng.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 53/2026/TT-BGDĐT quy định cơ sở đào tạo quyết định hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và kế hoạch học tập toàn khóa của từng chương trình, bảo đảm tuân thủ Luật Giáo dục đại học, chuẩn chương trình đào tạo và Quy chế. Dự thảo không sửa đổi quy định này.

Cơ sở đào tạo tiếp tục có quyền và trách nhiệm tổ chức chương trình phù hợp, công khai kế hoạch học tập để người dự tuyển lựa chọn.

Nội dung dự thảo bổ sung đề cập trường hợp đào tạo thạc sĩ theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian, gắn với việc xác định đối tượng hưởng học bổng Chính phủ theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP được nhận học bổng từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng/tháng.

Yêu cầu học tập, nghiên cứu toàn thời gian và không đồng thời làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác được đặt trong phạm vi trường hợp này. Không có cơ sở để diễn giải thành quy định cấm mọi học viên thạc sĩ chính quy không thuộc đối tượng được hỗ trợ học bổng.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cách diễn đạt để làm rõ đối tượng, điều kiện và phạm vi áp dụng, tạo thuận lợi cho cơ sở đào tạo và người học.

Bộ GD&ĐT cho rằng, đối với việc truyền thông chính sách, thông tin cần được kiểm chứng trên toàn văn quy định hiện hành, dự thảo và văn bản liên quan. Tiêu đề và nội dung cần phản ánh đúng đối tượng mà quy định điều chỉnh, tránh đọc một cụm từ một trường hợp cụ thể suy rộng thành chính sách áp dụng cho tất cả người học.