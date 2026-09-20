Làm rõ phương thức trong tuyển sinh đại học và thiếu sách giáo khoa

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Đoàn ĐBQH Hải Phòng đặt câu hỏi. Ảnh: LV

Đánh giá về kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, kỳ thi hiện đã diễn ra gọn nhẹ, tiết kiệm và giảm áp lực lớn cho xã hội nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số. Tuy nhiên, trước một số vụ việc tiêu cực, gian lận thi cử xảy ra tại một số địa phương vừa qua, Bộ khẳng định nguyên nhân cốt lõi là do ý thức chấp hành pháp luật chưa nghiêm.

Thời gian tới, Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời triển khai các giải pháp trọng tâm: Tăng cường sự tham gia, giám sát chéo giữa các trường đại học và địa phương; Sử dụng công nghệ để phân tích dữ liệu, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và ngăn chặn gian lận; Ra đề thi theo hướng giảm bớt áp lực thi cử nhưng vẫn đánh giá đúng năng lực, kiến thức của học sinh THPT, làm cơ sở tin cậy cho các trường đại học xét tuyển.

Về lộ trình siết phương thức tuyển sinh đại học (2027 – 2028), theo Bộ GD&ĐT, dù có khoảng 20 nhóm phương thức tuyển sinh, nhưng thực chất quá trình xét tuyển tập trung vào 3 nhóm chính: điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực/máy tính.

Nhằm khắc phục tình trạng phân bổ chỉ tiêu không hợp lý giữa các phương thức gây mất công bằng và điểm chuẩn chênh lệch lớn, Bộ GD&ĐT đưa ra lộ trình thu gọn phương thức xét tuyển: Năm 2027: Mỗi ngành/chương trình đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 3 phương thức tuyển sinh; Năm 2028: Tiến tới mỗi ngành/chương trình đào tạo chỉ sử dụng 1 phương thức tuyển sinh duy nhất.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ làm việc với các đại học lớn để kết nối, hợp nhất các kỳ thi đánh giá năng lực (như của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), giúp giảm tải áp lực thi cử cho học sinh khi đăng ký vào các ngành có tỷ lệ cạnh tranh cao (khoảng 30% tổng chỉ tiêu toàn hệ thống).

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trả lời tại Phiên giải trình. Ảnh: LV

Về vấn đề sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (như IELTS) trong tuyển sinh, việc cộng điểm thưởng thêm ngoài tổ hợp xét tuyển đã gây ra sự mất công bằng giữa các thí sinh, đặc biệt là học sinh ở các vùng khó khăn không có điều kiện luyện thi chứng chỉ đắt tiền.

Bộ GD&ĐT đưa ra giải pháp: Các trường có nhu cầu tuyển sinh bằng tiếng Anh phải đưa môn tiếng Anh vào tổ hợp xét tuyển và quy đổi điểm chứng chỉ tương đương sang điểm môn tiếng Anh; Không áp dụng chính sách cộng thêm điểm thưởng (ngoài điểm tổ hợp) cho thí sinh có chứng chỉ IELTS/tiếng Anh đối với những ngành/tổ hợp không yêu cầu chuyên sâu về ngoại ngữ.

Tiến tới chấm dứt việc cộng điểm thưởng IELTS để đảm bảo nguyên tắc tuyển sinh công bằng, đánh giá đúng năng lực người học.

Liên quan đến chương trình và sách giáo khoa (SGK), Bộ GD&ĐT đang khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ: Thành lập các hội đồng chuyên môn rà soát đồng bộ, toàn diện chương trình và SGK; kịp thời chỉnh sửa các nội dung bất cập, giảm tải khối lượng học tập không cần thiết, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và trách nhiệm xã hội.

Theo Bộ GD&ĐT, tổng nhu cầu sách giáo khoa năm học 2026-2027 là 245,94 triệu bản. Số sách còn thiếu đã giảm từ hơn 2,71 triệu bản ngày 15/9 xuống còn 908.689 bản vào 17 giờ ngày 19/9, tương đương khoảng 0,37% tổng nhu cầu.

Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, số lượng thiếu hụt cục bộ, khoảng 900.000 bản chủ yếu do công tác dự báo, đặt hàng muộn ở một số địa phương. Bộ đang chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị khẩn trương cung ứng bổ sung đầy đủ trong vài ngày tới, đồng thời rút kinh nghiệm để hoàn thiện cơ chế đặt hàng trực tiếp qua nhà trường cho các năm học sau.