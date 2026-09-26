Làm rõ nội dung phản ánh khẩu phần ăn của học sinh tại Trường tiểu học Hùng Vương
Sáng 26/9, UBND phường Đông Hà tổ chức buổi làm việc với các ngành, đơn vị liên quan để làm rõ những nội dung phản ánh của bà Trương Thúy Hằng (phụ huynh học sinh) về an toàn thực phẩm và khẩu phần ăn của học sinh tại Trường tiểu học Hùng Vương, phường Đông Hà.
Tại buổi làm việc, đại diện Ban Giám hiệu Trường tiểu học Hùng Vương đã báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và khẩu phần ăn bán trú của học sinh. Theo đó, tất cả khẩu phần ăn được thực hiện theo quy định, bảo đảm dinh dưỡng theo thực đơn đã xây dựng. Đối với phản ánh của bà Trương Thúy Hằng, nhà trường cho rằng, nội dung phản ánh suất cơm trưa trưa của học sinh tại Trường tiểu học Hùng Vương giá 20.000 đồng có sự bớt xén về khẩu phần là thiếu căn cứ.
Đồng thời, việc bà Hằng yêu cầu nhà trường cung cấp hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc của thực phẩm, tùy tiện vào lớp, vào trường khi chưa xin phép bảo vệ, quay clip phát trực tiếp trên mạng xã hội facebook đã gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhà trường.
Trên cơ sở ý kiến tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND phường Đông Hà yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường trong thực hiện tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng xác minh cụ thể nội dung phản ánh, bảo đảm khách quan, đúng thực tế; sớm đề xuất với UBND phường có phương án xử lý kịp thời.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/toa-soan-ban-doc/202609/lam-ro-noi-dung-phan-anh-khau-phan-an-cua-hoc-sinh-tai-truong-tieu-hoc-hung-vuong-57c17c8/