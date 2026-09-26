Làm rõ nội dung phản ánh khẩu phần ăn của học sinh tại Trường tiểu học Hùng Vương

Đại diện lãnh đạo Công an phường Đông Hà phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: V.A

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Giám hiệu Trường tiểu học Hùng Vương đã báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và khẩu phần ăn bán trú của học sinh. Theo đó, tất cả khẩu phần ăn được thực hiện theo quy định, bảo đảm dinh dưỡng theo thực đơn đã xây dựng. Đối với phản ánh của bà Trương Thúy Hằng, nhà trường cho rằng, nội dung phản ánh suất cơm trưa trưa của học sinh tại Trường tiểu học Hùng Vương giá 20.000 đồng có sự bớt xén về khẩu phần là thiếu căn cứ.

Đồng thời, việc bà Hằng yêu cầu nhà trường cung cấp hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc của thực phẩm, tùy tiện vào lớp, vào trường khi chưa xin phép bảo vệ, quay clip phát trực tiếp trên mạng xã hội facebook đã gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của nhà trường.

Đại diện lãnh đạo phường Đông Hà yêu cầu các đơn vị liên quan đề xuất hướng giải quyết hợp lý - Ảnh: V.A

Trên cơ sở ý kiến ​​​​tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND phường Đông Hà yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường trong thực hiện tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng xác minh cụ thể nội dung phản ánh, bảo đảm khách quan, đúng thực tế; sớm đề xuất với UBND phường có phương án xử lý kịp thời.