Làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về kỷ nguyên mới và con đường phát triển của đất nước

Các đồng chí: Tiến sĩ Nguyễn Phước Dũng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp; Tiến sĩ Nguyễn Đình Quốc Cường, Giám đốc Trung tâm Lý luận chính trị - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Phạm Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo nhận được 82 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý và giảng viên; trong đó, 59 bài được tuyển chọn đăng trong kỷ yếu.

Các tham luận tập trung luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong kỷ nguyên mới, gắn với yêu cầu phát triển của đất nước và địa phương.

Đại biểu trình bày tham luận.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ nội hàm của kỷ nguyên mới và những yêu cầu mới đối với con đường phát triển của dân tộc Việt Nam; nhận diện lợi thế, điểm nghẽn của đất nước và tỉnh Đồng Tháp trong quá trình phát triển; đồng thời, phân tích yêu cầu đổi mới đối với hệ thống chính trị, quản trị địa phương trong bối cảnh mới.

Nhiều tham luận đề cập việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học tỉnh Đồng Tháp; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại trường chính trị cấp tỉnh; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên...

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Phước Dũng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh, hội thảo là diễn đàn trí tuệ để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý cùng trao đổi, phản biện và tìm kiếm những cách tiếp cận mới đối với các vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra từ yêu cầu phát triển của đất nước và tỉnh Đồng Tháp.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Dũng, những kết quả trao đổi tại hội thảo cần được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, không dừng lại trong khuôn khổ các bài tham luận mà hướng đến những đề xuất có tính khả thi, những sản phẩm khoa học có giá trị, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục làm rõ những vấn đề lý luận cốt lõi về kỷ nguyên mới; đồng thời, cụ thể hóa các giá trị gợi mở thành những giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn mới.