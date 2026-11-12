Làm rõ những khâu đã làm chủ trong phát triển công nghệ lõi, vật liệu

Quốc hội Khóa XVI

Làm chủ từng công đoạn trong chuỗi công nghệ chiến lược

Ngày 12/11, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Chất vấn tại nghị trường, đại biểu Nguyễn Minh Tuấn (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) đặt vấn đề về khả năng làm chủ công nghệ lõi trong các lĩnh vực UAV, robot và nghiên cứu vật liệu. Đại biểu băn khoăn khi nhiều loại vật liệu như sắt, thép, nhôm, nhựa vẫn phải nhập khẩu, đồng thời đề nghị Bộ trưởng làm rõ những công nghệ Việt Nam đã làm chủ và định hướng nghiên cứu trong thời gian tới.

Đại biểu Nguyễn Minh Tuấn tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (ảnh QH).

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành thông báo kết luận về phát triển ngành công nghệ vật liệu.

Làm rõ khái niệm làm chủ công nghệ lõi, Bộ trưởng dẫn ví dụ trong lĩnh vực chip bán dẫn: Việt Nam có thể thực hiện khâu thiết kế chip, nhưng công đoạn chế tạo chip vẫn phải chuyển ra nước ngoài. Điều này cho thấy, trong một sản phẩm công nghệ chiến lược gồm nhiều công đoạn, chúng ta đã làm chủ được một số khâu, song vẫn cần tiếp tục hoàn thiện những khâu còn lại.

Chia nhóm nhiệm vụ, tập trung giải quyết từng bài toán công nghệ

Về định hướng triển khai, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định hai nhóm tiếp cận. Với những công nghệ có thể ứng dụng ngay trong các lĩnh vực chiến lược, cần triển khai sớm để đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trả lời chất vấn trước Quốc hội (ảnh QH).

Chẳng hạn, trong lĩnh vực vắc xin, Việt Nam có thể tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài để tổ chức sản xuất trong nước. Đây là hướng đi có thể mang lại hiệu quả trước mắt. Trong khi đó, một số nhóm công nghệ khác đòi hỏi quá trình nghiên cứu lâu dài, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn.

Phân tích lĩnh vực UAV, Bộ trưởng cho biết đây là hệ thống tích hợp nhiều công nghệ khác nhau, từ chip bán dẫn, chip điều khiển, công nghệ phát tần số đến cơ khí, khoa học và công nghệ vật liệu.

Các đại biểu Quốc hội tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn (ảnh QH).

Do đó, để giải quyết bài toán làm chủ công nghệ, cần chia thành từng nhóm vấn đề, đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể cho từng nhóm, thay vì triển khai đồng loạt nhiều lĩnh vực cùng lúc.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh, đây là ý kiến rất quan trọng và cũng là định hướng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ thực hiện trong thời gian tới.