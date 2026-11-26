Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí UVTV Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố.

14/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, thành phố triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả.

Về kinh tế - xã hội, có 14/15 chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt kế hoạch; GRDP ước tăng 9,5-10%, bình quân đầu người đạt 3.500-3.600 USD. Thu ngân sách ước đạt 16.400 tỷ đồng, bằng 102,5% dự toán; vốn đầu tư toàn xã hội đạt 40.557 tỷ đồng, tăng 12,3%; xuất khẩu đạt 1,74 tỷ USD, tăng 16%.

Du lịch đón khoảng 7,5 triệu lượt khách, tăng 19%; doanh thu đạt khoảng 20.000 tỷ đồng, tăng 53,8%. Thành phố thu hút 49 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng ký và điều chỉnh đạt 28.177 tỷ đồng; tập trung tháo gỡ khó khăn cho 177 dự án tồn đọng. Văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,3%, giải quyết việc làm mới cho hơn 18.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,75%. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Tổ chức bộ máy được kiện toàn, phương thức lãnh đạo của cấp ủy từng bước đổi mới. Toàn Đảng bộ kết nạp 1.829 đảng viên mới, nâng tổng số lên 60.150; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu ứng cử 69 trường hợp. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới.

Quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thành phố triển khai mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy, phấn đấu 100% xã, phường không ma túy; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng với 560 đoàn khách quốc tế, 3.524 lượt người và 7 thỏa thuận hợp tác được ký kết.

Đại biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất dự thảo báo cáo, đề nghị làm rõ kết quả, chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm; nhất là chuyển biến trong lãnh đạo, điều hành sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiệu quả sắp xếp bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Về kinh tế, cần làm rõ động lực tăng trưởng, thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ dự án tồn đọng. Để tăng trưởng năm 2027 đạt 10%, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn cần tăng ít nhất 14%, thay vì 11-12% như dự thảo.

Làm rõ những đổi mới trong lãnh đạo, điều hành

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh, báo cáo năm 2026 cần đánh giá toàn diện, khách quan, làm nổi bật những điểm mới, chuyển biến so với năm trước. Báo cáo không chỉ nêu chỉ tiêu, con số mà phải chỉ rõ nhiệm vụ, cách làm mới và hiệu quả thực tiễn.

Đồng chí yêu cầu làm rõ đổi mới trong tổ chức bộ máy, phương thức lãnh đạo, điều hành và quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; việc cải cách hành chính, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm thực thi. Cần thể hiện chuyển biến về lề lối làm việc chủ động, sâu sát cơ sở, hướng đến giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Về công tác cán bộ, báo cáo cần làm nổi bật điểm mới trong đánh giá, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ; việc tăng cường, luân chuyển cán bộ giữa thành phố, các sở, ngành và xã, phường. Đồng thời, đánh giá hiệu quả các ban chỉ đạo, tổ công tác trong kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung phát biểu tại hội nghị.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, cần thể hiện tinh thần vừa quyết liệt, vừa nhân văn; vừa chấn chỉnh hạn chế, xử lý sai phạm, vừa hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở, phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đồng chí yêu cầu làm rõ kết quả điều chỉnh quy hoạch, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các dự án; định hướng phát triển công nghiệp, du lịch, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa. Cần nhận diện động lực mới, đánh giá các đề án chuẩn bị nguồn lực và không gian phát triển giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung lưu ý, những điểm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện năm 2026 có thể chưa tạo chuyển biến rõ ngay, chưa phản ánh đầy đủ qua các chỉ tiêu trước mắt. Tuy nhiên, đây là những đổi mới nền tảng về tổ chức bộ máy, phương thức điều hành, phân cấp, phân quyền và trách nhiệm thực thi. Đây là tiền đề để thành phố phát huy hiệu quả trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Đối với 17 chỉ tiêu của năm 2027, đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát, thể hiện rõ kế hoạch, kết quả thực hiện và tỷ lệ hoàn thành. Riêng nhiệm vụ xử lý các dự án tồn đọng, nhà, đất dôi dư, phải phân biệt giữa việc xây dựng phương án, hoàn tất thủ tục với kết quả xử lý thực tế; không đồng nhất tiến độ triển khai với kết quả hoàn thành. Những mô hình, cách làm hiệu quả cần được chỉ ra để nhân rộng; hạn chế, vướng mắc phải xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm.

Chỉ tiêu năm 2027 phải bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và mục tiêu Trung ương giao, phù hợp điều kiện, nguồn lực của Huế; có cơ sở, khả thi, gắn với nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm từng cấp, ngành, địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung đề nghị Văn phòng Thành ủy tiếp thu ý kiến tại hội nghị, phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo theo hướng đánh giá đúng, thực chất kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm; xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong năm 2027. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, phát huy những đổi mới đã được tạo lập, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển thành phố trong thời gian tới một cách đồng bộ, bền vững.