Làm rõ những điểm nghẽn giáo dục sau sắp xếp tại Gia Lai

Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với phường Quy Nhơn Bắc và xã Canh Vinh.

Sắp xếp trường lớp, nhưng áp lực sĩ số vẫn lớn

Sáng 5/11, tại Gia Lai, Đoàn giám sát số 401 của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, cùng cán bộ quản lý, giáo viên phường Quy Nhơn Bắc và xã Canh Vinh (tỉnh Gia Lai) về việc triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực giáo dục.

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị hai địa phương làm rõ những vấn đề lớn nhất phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời chỉ ra vấn đề cấp thiết cần giải quyết ngay từ cơ sở nhằm ổn định hoạt động, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Từ đó, Đoàn sẽ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và báo cáo lên Ban Bí thư.

Đoàn giám sát cũng đề nghị hai địa phương trao đổi thêm về việc sắp xếp trường, lớp; những bất cập, hạn chế trong triển khai chương trình, sách giáo khoa; công tác xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục, cũng như khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để có cơ sở tổng hợp, đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Bà Trần Thị Như Hoa báo cáo với Đoàn giám sát.

Báo cáo với Đoàn giám sát, bà Trần Thị Như Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn Bắc cho biết, sau sắp xếp, số trường công lập trên địa bàn giảm từ 7 xuống còn 4 trường, với 169 lớp, 6.567 trẻ em, học sinh và 294 viên chức, gồm 12 cán bộ quản lý, 261 giáo viên, 21 nhân viên, trên tổng số 297 chỉ tiêu biên chế được giao.

Theo bà Hoa, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cơ bản đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên một số nội dung cần tiếp tục điều chỉnh để phù hợp hơn với khả năng và nhu cầu tiếp thu của học sinh. Ở lớp 1, lớp 2, tốc độ tiếp cận kiến thức được cho là khá nhanh so với quá trình nhận thức ở lứa tuổi này.

Ở cấp THCS, yêu cầu dạy học tích hợp cũng đặt ra những khó khăn nhất định. Các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý đòi hỏi giáo viên có năng lực dạy tích hợp, trong khi công tác đào tạo đội ngũ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Bên cạnh đó, áp lực về sĩ số và cơ sở vật chất cũng là vấn đề được địa phương quan tâm. Sĩ số bình quân hiện nay là 46,5 học sinh/lớp, trong khi nhiều trường được xây dựng theo tiêu chí cũ, chỉ đáp ứng khoảng 40-42 học sinh/lớp. Theo đại diện địa phương, sĩ số đông, thể trạng học sinh hiện nay cũng khác trước nên các em cần có thêm không gian để di chuyển và tổ chức các hoạt động học tập.

Đối với sách giáo khoa, phường đã bố trí nguồn ngân sách chi cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời tạm ứng ngân sách tỉnh để bổ sung sách giáo khoa cho thư viện trường học. Hiện sách giáo khoa cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Từ thực tế triển khai, bà Hoa kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa theo hướng phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh. Đồng thời quan tâm giải quyết những khó khăn về đội ngũ và cơ sở vật chất.

Hiện các phòng học bộ môn, phòng chuyên môn và khu vực phục vụ dạy học tích hợp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Với nguồn lực của địa phương, phường chủ yếu chỉ có thể bố trí ngân sách để hỗ trợ, sửa chữa, cải tạo các cơ sở hiện có, trong khi việc đầu tư xây dựng mới các công trình giáo dục quy mô lớn, nhất là các phòng chuyên môn và khu vực phục vụ dạy học tích hợp, vượt quá khả năng cân đối của địa phương.

Dành nguồn lực cho giáo dục, tạo nền tảng từ sớm

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy nêu những khó khăn, vướng mắc tại địa phương.

Báo cáo với Đoàn giám sát, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch HĐND xã Canh Vinh cho biết, địa phương có diện tích 258,72 km2, gồm 12 thôn, làng với 4.798 hộ, 16.970 nhân khẩu; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 15%.

Sau sắp xếp, số trường học trên địa bàn giảm từ 8 xuống còn 3 trường, với 93 lớp, 2.630 trẻ em, học sinh. Theo bà Thủy, việc tổ chức lại mạng lưới trường học giúp công tác quản lý thuận lợi hơn và nhận được sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Xác định giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là việc hình thành nền tảng cho học sinh ngay từ nhỏ, địa phương dành nguồn lực đáng kể để đầu tư cho lĩnh vực này. Hằng năm, các điểm trường đều được đầu tư, từ khuôn viên, phòng học đến các phòng chức năng. Nguồn lực dành cho giáo dục chiếm gần 20% ngân sách địa phương, tương đương gần 8 tỷ đồng, góp phần bảo đảm cơ sở vật chất trường lớp ngày càng khang trang.

Theo bà Thủy, Canh Vinh vẫn là địa bàn còn nhiều khó khăn, song con em trên địa bàn có ý thức học tập tốt, nhiều học sinh nỗ lực vươn lên. Đây cũng là lý do địa phương xác định việc quan tâm, tạo điều kiện học tập cho các em ngay từ nhỏ là nhiệm vụ quan trọng, qua đó phát huy năng lực, có kết quả học tập tốt và từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại địa phương.

Thầy, cô giáo kiến nghị một số nội dung tại buổi làm việc.

Ngoài những băn khoăn về sách giáo khoa, cơ sở vật chất, các trường cũng lo lắng về nội dung an toàn trên môi trường số. Ông Phan Long Hợp, Hiệu trưởng Trường THCS Canh Vinh báo cáo với Đoàn giám sát, một trong những vấn đề đáng lo ngại hiện nay là tác động ngày càng lớn của môi trường số đối với học sinh.

Nhà trường và địa phương đã phối hợp với lực lượng công an để tuyên truyền, hướng dẫn học sinh sử dụng môi trường số an toàn. Tuy nhiên, theo ông Hợp, việc kiểm soát khi các em tiếp cận môi trường số ngoài nhà trường rất khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc trang bị kỹ năng, nâng cao nhận thức và bảo vệ học sinh.