Làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng

Dựng lại hiện trường, làm rõ hành vi của nhóm thanh thiếu niên vi phạm

Tối 19/9, sau khi xem các video trên mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, thách thức nhau, Đ.V.T.T. (SN 2010, trú tại xã Phú Hồ) rủ nhiều thanh thiếu niên khác tụ tập, chạy xe và quay video đăng tải lên mạng xã hội.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, T. cùng các đối tượng đến khu vực bãi đất gần nhà lấy 4 cây tuýp sắt dài khoảng 3m, phân phát cho các thành viên mang theo. Sau đó, cả nhóm điều khiển xe mô tô từ khu vực Phú Hồ đến phường Phú Bài rồi hướng về trung tâm thành phố Huế.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 20/9, khi di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, nhóm của T. gặp nhóm thanh thiếu niên do Phạm T. N. (SN 2007, trú tại phường Hương Trà) tham gia. Nhóm này cũng mang theo hung khí và điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách trên đường.

Sau khi gặp nhau, hai nhóm nhập lại, tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Hà Nội, Lê Lợi, Bà Triệu, Tố Hữu… Các đối tượng liên tục thay đổi vị trí ngồi, phương tiện, hung khí và nhặt thêm vỏ chai bia mang theo. Quá trình di chuyển, nhóm chạy với tốc độ có thời điểm trên 80 km/h, lạng lách, đánh võng trên đường khiến người tham gia giao thông hoảng sợ, phải né tránh.

2 giờ 30 phút cùng ngày, khi quay lại khu vực vòng xuyến gần siêu thị Aeon, nhóm của T. tiếp tục truy đuổi một nhóm thanh niên khác không rõ lai lịch do nghi ngờ bị thách thức. Sau đó, các đối tượng tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường rồi giải tán, trở về nhà.

Trong quá trình thực hiện hành vi, một số đối tượng sử dụng điện thoại quay video, chụp ảnh cảnh chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí để đăng tải lên các tài khoản TikTok nhằm khoe chiến tích, thể hiện bản thân và khiêu khích các nhóm thanh thiếu niên khác. Qua kiểm tra điện thoại thu giữ, cơ quan điều tra phát hiện nhiều hình ảnh, video liên quan vụ việc và tiến hành trích xuất dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi liên quan. Qua xác minh, làm việc với người làm chứng và chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xác định hành vi của nhóm thanh thiếu niên đã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, đời sống sinh hoạt của người dân, hoạt động kinh doanh và hình ảnh du lịch của địa phương.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.