Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị đã làm rõ hành vi của nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô, xe máy điện chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe tốc độ cao tại Huế.

Theo tài liệu điều tra, tối 19/9/2026, sau khi xem các video trên mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, thách thức nhau, Đ.V.T.T. (SN 2010, trú tại xã Phú Hồ, TP Huế) đã rủ nhiều thanh thiếu niên khác tụ tập chạy xe, quay video đăng lên mạng xã hội để thể hiện bản thân.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, T. cùng các đối tượng đến khu vực bãi đất gần nhà lấy 4 cây tuýp sắt dài khoảng 3m, phân phát cho các thành viên mang theo. Sau đó, cả nhóm sử dụng xe mô tô di chuyển từ khu vực Phú Hồ đến phường Phú Bài rồi hướng về trung tâm TP Huế.

Đến khoảng 0 giờ 30 ngày 20/9, khi di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, nhóm của T. gặp nhóm thanh thiếu niên có Phạm Tiến Nhật (SN 2007, trú tại phường Hương Trà, TP Huế) tham gia. Nhóm này cũng mang theo dao, kiếm và vỏ chai bia, điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường.

Sau khi gặp nhau, hai nhóm nhập lại, tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Hà Nội, Lê Lợi, Bà Triệu, Tố Hữu… Trong quá trình này, các đối tượng liên tục thay đổi vị trí ngồi, phương tiện, chuyền tay nhau hung khí và nhặt thêm vỏ chai bia để mang theo.

Chạy xe hơn 80km/h, mang theo nhiều hung khí

Theo cơ quan điều tra, nhóm khoảng 16 thanh thiếu niên sử dụng 6 xe mô tô, xe máy điện, mang theo tuýp sắt, dao, kiếm và vỏ chai bia, chạy thành nhóm với tốc độ có thời điểm trên 80 km/h, liên tục lạng lách, đánh võng trên đường.

Dựng lại hiện trường vụ việc nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe tốc độ cao tại Huế.

Hành vi liều lĩnh này khiến người đi đường hoảng sợ, phải né tránh, đe dọa an toàn giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, khi quay lại khu vực vòng xuyến gần siêu thị Aeon, nhóm của T. tiếp tục truy đuổi một nhóm thanh niên khác chưa rõ lai lịch do nghi ngờ bị thách thức. Sau đó, các đối tượng tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường rồi giải tán, trở về nhà.

Đáng chú ý, một số đối tượng dùng điện thoại quay video, chụp ảnh cảnh chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí để đăng tải lên TikTok nhằm khoe chiến tích, thể hiện bản thân và khiêu khích các nhóm thanh thiếu niên khác.

Qua kiểm tra điện thoại thu giữ, cơ quan điều tra phát hiện nhiều hình ảnh, video liên quan đến vụ việc và tiến hành trích xuất dữ liệu phục vụ điều tra.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi liên quan. Cơ quan chức năng đồng thời xác minh người làm chứng, làm việc với chính quyền địa phương.

Kết quả xác minh cho thấy hành vi của nhóm thanh thiếu niên đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, đời sống sinh hoạt của người dân, hoạt động kinh doanh và hình ảnh du lịch của TP Huế.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên bị tác động bởi những nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội, từ đó bắt chước hành vi nguy hiểm để gây chú ý.

Việc mang theo hung khí, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với chính các đối tượng và những người tham gia giao thông.