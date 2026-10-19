Làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe náo loạn trung tâm phố Huế để khoe 'chiến tích' trên TikTok

Nhóm thanh thiếu nên mang hung khí náo loạn đường phố Huế để khoe lên mạng xã hội.

Ngày 18-10, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, qua điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Huế, đã làm rõ hành vi của nhóm TTN mang theo hung khí, điều khiển phương tiện tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo tài liệu điều tra, tối 19-9-2026, sau khi xem các video trên mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh TTN chạy xe lạng lách, thách thức nhau để thể hiện bản thân, Đ.V. (2010, trú xã Phú Hồ, TP Huế) đã rủ nhiều thanh thiếu niên khác tụ tập chạy xe trên đường và quay video đăng tải lên mạng xã hội.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, T. cùng các đối tượng đến khu vực bãi đất gần nhà lấy 4 cây tuýp sắt dài khoảng 3m, phân phát cho các thành viên trong nhóm mang theo. Sau đó, cả nhóm sử dụng xe mô tô di chuyển từ khu vực Phú Hồ đến phường Phú Bài rồi hướng về trung tâm TP Huế.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 20-9, khi di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, nhóm của T. gặp nhóm thanh thiếu niên do Phạm Tiến Nhật (2007, trú phường Hương Trà, TP Huế) tham gia. Nhóm này cũng mang theo hung khí như dao, kiếm và vỏ chai bia, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách trên đường.

Sau khi gặp nhau, hai nhóm nhập lại, tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Hà Nội, Lê Lợi, Bà Triệu, Tố Hữu… Trong quá trình di chuyển, các đối tượng liên tục thay đổi vị trí ngồi, phương tiện và hung khí, đồng thời nhặt thêm vỏ chai bia để mang theo.

Nhóm khoảng 16 thanh thiếu niên sử dụng 6 xe mô-tô, xe máy điện, mang theo nhiều tuýp sắt, dao, kiếm và vỏ chai bia. Các đối tượng chạy thành nhóm, có thời điểm đạt tốc độ trên 80km/h, liên tục lạng lách, đánh võng trên đường. Hành vi này khiến người tham gia giao thông hoảng sợ, phải né tránh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Đáng chú ý, khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, khi quay lại khu vực vòng xuyến gần Siêu thị Aeon, nhóm của T. tiếp tục truy đuổi một nhóm thanh niên khác chưa rõ lai lịch do nghi ngờ bị thách thức. Sau đó, các đối tượng di chuyển qua nhiều tuyến đường thuộc TP Huế rồi giải tán, trở về nhà.

Trong quá trình thực hiện hành vi, một số đối tượng dùng điện thoại quay video, chụp ảnh cảnh chạy xe tốc độ cao, mang theo hung khí để đăng lên các tài khoản TikTok nhằm khoe chiến tích, thể hiện bản thân và khiêu khích các nhóm thanh thiếu niên khác. Qua kiểm tra điện thoại thu giữ, cơ quan điều tra phát hiện nhiều hình ảnh, video liên quan đến vụ việc và tiến hành trích xuất dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi liên quan. Cơ quan chức năng cũng xác minh người làm chứng, làm việc với chính quyền địa phương. Kết quả xác minh cho thấy hành vi của nhóm thanh thiếu niên đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, đời sống sinh hoạt của người dân, hoạt động kinh doanh và hình ảnh du lịch của địa phương.

Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, truy đuổi các nhóm thanh niên khác và đăng tải hình ảnh, video lên mạng xã hội nhằm thể hiện bản thân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên bị tác động bởi những nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội, từ đó bắt chước các hành vi nguy hiểm để gây chú ý, khẳng định bản thân. Những hành vi này không chỉ đe dọa an toàn của người tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng đến đời sống người dân và môi trường du lịch.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.