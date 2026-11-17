Nhóm thanh thiếu niên và hung khí tại cơ quan Công an.

Tiến hành xác minh, Công an xã Thạch Khê làm rõ những người có liên quan, gồm: N.M.C (2009, trú xã Thạch Khê) là người tạo lập, quản lý hội nhóm TikTok “Trẻ Thạch Hải” và các thành viên: N.B.L (2009), N.D.T (2009), N.M.Y (2009), V.T.H (2009) và V.Đ.D (2011), T.Đ.P (2011, đều trú xã Thạch Khê). Công an xã Thạch Khê đã thu giữ 2 phóng lợn, 1 chĩa ba ngạnh, 1 mác, 1 ống tuýp, 1 khẩu súng làm bằng nhựa và 1 bộ máy hàn để chế tạo, hàn các loại hung khí nói trên. Hiện, Công an xã Thạch Khê đang tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ vai trò, hành vi của từng trường hợp liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

K.THẠCH

* Tương tự, Công an xã Đăk Tô (tỉnh Quảng Ngãi) hiện một tài khoản TikTok đăng tải hình ảnh các thanh, thiếu niên cầm hung khí, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương. Tiến hành xác minh, ngày 16-11, Công an xã Đăk Tô cho biết, đã làm rõ 3 nam thanh niên cư trú trên địa bàn liên quan đến vụ việc. Tại cơ quan Công an, các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi đăng tải hình ảnh cầm hung khí lên mạng xã hội là để thể hiện bản thân, khoe với bạn bè và thu hút sự chú ý, tương tác trên mạng, không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Các cá nhân đã tự giác giao nộp hung khí (dao phóng lợn) và viết cam kết không tái phạm.

HÀ VY

Công an xã Đăk Tô làm việc với các thanh, thiếu niên có liên quan.