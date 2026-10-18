Làm rõ nhóm thanh niên mang hung khí, chạy xe lạng lách để quay TikTok

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa làm rõ hành vi của nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố, gây mất an ninh, trật tự.

Theo tài liệu điều tra, tối 19/9, sau khi xem các video trên TikTok ghi lại cảnh thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, thách thức nhau, Đ.V.T.T. (SN 2010, trú tại xã Phú Hồ, TP Huế) đã rủ nhiều thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe và quay video để đăng lên mạng xã hội.

Công an TP Huế làm rõ nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường tại TP Huế.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, T. cùng một số người đến bãi đất gần nhà lấy 4 cây tuýp sắt dài khoảng 3 m, phân phát cho các thành viên mang theo. Sau đó, cả nhóm đi xe mô tô từ xã Phú Hồ đến phường Phú Bài rồi hướng về trung tâm TP Huế.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 20/9, khi di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, nhóm của T. gặp một nhóm thanh thiếu niên có Phạm Tiến Nhật (SN 2007, trú tại phường Hương Trà, TP Huế) tham gia. Nhóm này cũng mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia và điều khiển phương tiện với tốc độ cao, lạng lách trên đường.

Hai nhóm nhập lại, tiếp tục di chuyển qua các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Hà Nội, Lê Lợi, Bà Triệu, Tố Hữu… Trong quá trình di chuyển, các thành viên liên tục thay đổi vị trí ngồi, phương tiện, hung khí và nhặt thêm vỏ chai bia mang theo.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm có khoảng 16 thanh thiếu niên, sử dụng 6 xe mô tô, xe máy điện, mang theo nhiều tuýp sắt, dao, kiếm và vỏ chai bia. Có thời điểm, các phương tiện chạy với tốc độ trên 80 km/h, lạng lách, đánh võng, khiến người tham gia giao thông hoảng sợ, phải né tránh.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, khi quay lại khu vực vòng xuyến gần siêu thị Aeon, nhóm của T. tiếp tục truy đuổi một nhóm thanh niên khác chưa rõ lai lịch vì nghi ngờ bị thách thức. Sau đó, cả nhóm tiếp tục chạy xe qua nhiều tuyến đường rồi giải tán.

Đáng chú ý, một số thành viên sử dụng điện thoại quay video, chụp ảnh cảnh chạy xe tốc độ cao, mang hung khí để đăng lên TikTok nhằm thể hiện bản thân, khiêu khích các nhóm thanh thiếu niên khác. Kiểm tra điện thoại thu giữ, cơ quan điều tra phát hiện nhiều hình ảnh, video liên quan và đã trích xuất dữ liệu phục vụ điều tra.

Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, những người liên quan đã khai nhận hành vi. Lực lượng chức năng đồng thời xác minh người làm chứng, làm việc với chính quyền địa phương để làm rõ diễn biến, mức độ ảnh hưởng của vụ việc.

Theo kết quả xác minh, hành vi của nhóm thanh thiếu niên đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, sinh hoạt của người dân và hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.