Làm rõ nhóm thanh niên chặn xe, hành hung người đi đường trên Quốc lộ 32
Ngày 13/12, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo về việc một người dân bị nhóm thanh niên chặn xe, hành hung trên Quốc lộ 32, Công an xã Quảng Oai đã khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan, đồng thời tạm giữ hình sự một đối tượng để phục vụ điều tra.
Trước đó, tại khu vực thôn Vĩnh Phệ, xã Quảng Oai, TP Hà Nội, anh T.H.T. (SN 2000, trú tại tỉnh Phú Thọ) bị nhóm 5 nam thanh niên đi trên 2 xe mô tô chặn đường, hành hung, gây thương tích.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quảng Oai đã khẩn trương tổ chức xác minh, truy xét và triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.
Chỉ sau khoảng 3 giờ, lực lượng Công an đã làm rõ diễn biến vụ việc, bước đầu xác định Q.T.T. (SN 1991, trú tại thôn Văn Minh, xã Quảng Oai, có 1 tiền án) là đối tượng giữ vai trò chính trong vụ việc.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Q.T.T. để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Đối với 4 đối tượng còn lại, gồm: N.B.B. (SN 2005), N.B.T.T. (SN 2003), N.V.T. (SN 2003), cùng trú tại thôn Liễu Hồng và P.N.V. (SN 1990, trú tại thôn Chu Quyến), xã Quảng Oai, Công an xã Quảng Oai đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/lam-ro-nhom-thanh-nien-chan-xe-hanh-hung-nguoi-di-duong-tren-quoc-lo-32-210130.html