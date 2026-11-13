Làm rõ nhóm thanh niên chặn xe, hành hung người đi đường trên Quốc lộ 32

Trước đó, tại khu vực thôn Vĩnh Phệ, xã Quảng Oai, TP Hà Nội, anh T.H.T. (SN 2000, trú tại tỉnh Phú Thọ) bị nhóm 5 nam thanh niên đi trên 2 xe mô tô chặn đường, hành hung, gây thương tích.

Công an xã Quảng Oai dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh: CAHN

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quảng Oai đã khẩn trương tổ chức xác minh, truy xét và triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Chỉ sau khoảng 3 giờ, lực lượng Công an đã làm rõ diễn biến vụ việc, bước đầu xác định Q.T.T. (SN 1991, trú tại thôn Văn Minh, xã Quảng Oai, có 1 tiền án) là đối tượng giữ vai trò chính trong vụ việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Q.T.T. để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đối với 4 đối tượng còn lại, gồm: N.B.B. (SN 2005), N.B.T.T. (SN 2003), N.V.T. (SN 2003), cùng trú tại thôn Liễu Hồng và P.N.V. (SN 1990, trú tại thôn Chu Quyến), xã Quảng Oai, Công an xã Quảng Oai đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.