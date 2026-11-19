Ngày 19/11, Công an phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa điều tra, xác minh, làm rõ nhóm 6 đối tượng gây ra nhiều vụ cắt trộm dây cáp điện tại một số khu vực trên địa bàn phường, tài sản thiệt hại khoảng 150 triệu đồng. Nhóm đối tượng có tuổi đời 14 đến 16 tuổi, trú tại các phường Liêm Tuyền và Phù Vân, tỉnh Ninh Bình.

Các đối tượng và tang vật.

Trước đó, tiến hành các biện pháp trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Tổ công tác Công an phường Hà Nam phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang cắt trộm dây cáp điện tại khu vực Tổ dân phố 3, phường Hà Nam.

Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện các đối tượng sử dụng 2 xe mô tô làm phương tiện di chuyển, phân công 1 đối tượng cảnh giới, canh gác, hai đối tượng khác dùng kìm cộng lực cắt dây cáp, kéo ra khỏi ống bảo vệ rồi cuộn lại để mang đi đốt, lấy lõi đồng bán lấy tiền tiêu xài, lực lượng Công an thu giữ 66m dây cáp điện nhãn hiệu Tân Phú, loại 4Cx16, trị giá hơn 19,1 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an làm rõ thêm các đối tượng liên quan. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận còn gây ra 1 số vụ trộm cắp dây cáp điện khác trên địa bàn, đốt lấy dây lõi đồng bán lấy tiền tiêu xài, gây thiệt hại tài sản tổng trị giá ước tính khoảng 150 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.