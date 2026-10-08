Làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp xe máy, dùng hung khí khiêu khích người đi đường

Hình ảnh Khôi và T. khiêu khích người đi đường trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Tại Đà Nẵng, với quyết tâm giữ vững bình yên địa bàn, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng, đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, mật phục, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ sớm. Mới đây, qua công tác tuần tra phòng, chống tội phạm đường phố, lực lượng CSHS đã nhanh chóng làm rõ nhóm thiếu niên liên quan đến vụ trộm cắp xe mô-tô và sử dụng hung khí khiêu khích người đi đường gây bức xúc dư luận.

Theo đó, ngày 5-10, Tổ công tác thuộc Đội 2, Phòng CSHS trong quá trình tuần tra trên địa bàn đã phát hiện 2 TTN đang ngồi cạnh một xe mô-tô hiệu Wave Alpha không gắn biển kiểm soát tại đối diện số 749- Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê, Đà Nẵng). Qua quan sát, Tổ công tác thuộc Đội 2 nhận thấy 2 đối tượng có nhiều đặc điểm tương đồng với những người xuất hiện trong đoạn video khiêu khích người đi đường được lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Nội dung đoạn clip ghi lại cảnh 2 TTN điều khiển xe mô-tô vi phạm luật giao thông đường bộ, đối tượng ngồi sau sử dụng hung khí để khiêu khích người đi đường trên tuyến Phan Đăng Lưu (phường Hòa Cường, Đà Nẵng) vào sáng 4-10. Hành vi này sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận bởi tính chất nguy hiểm, coi thường pháp luật và đe dọa trực tiếp đến an toàn của người tham gia giao thông.

Tiến hành kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng xác định 2 TTN nói trên là Ngô Đan K. (2009, trú phường An Khê, Đà Nẵng) và Võ Nguyễn Minh T. (2009, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng). Qua đấu tranh ban đầu, cả hai thừa nhận chính là những người xuất hiện trong đoạn video dùng hung khí khiêu khích người đi đường, lan truyền trên mạng xã hội.

Khôi và Huy cùng tang vật vụ án.

Đáng chú ý, quá trình làm việc với cơ quan Công an, Ngô Đan K. khai nhận chiếc xe mô-tô đang sử dụng là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào trưa ngày 3-10 tại khu vực đường Morrison (phường An Hải, TP Đà Nẵng). Theo lời khai, K. cùng Hồ Gia H. (2010, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe này.

Từ những thông tin thu thập được, Tổ công tác nhanh chóng triển khai các biện pháp truy xét, xác minh, đồng thời triệu tập Hồ Gia H. đến làm việc. Tại cơ quan Công an, H. thừa nhận cùng Ngô Đan K. thực hiện vụ trộm cắp xe mô tô nói trên.

Qua xác minh, Phòng CSHS cũng ghi nhận cả 2 đối tượng trực tiếp liên quan đến vụ trộm cắp đều đã có những biểu hiện vi phạm pháp luật từ trước. Trong đó, Ngô Đan K. đang là bị can trong một vụ án liên quan đến hành vi: “Sử dụng trái phép chất ma túy” và đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Đối tượng Hồ Gia H. thuộc diện thanh thiếu niên hư đang được Công an địa phương quản lý, giáo dục.

Ngày 7-10, Phòng CSHS- Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bàn giao hồ sơ, tang vật cùng các đối tượng liên quan cho Công an phường An Hải tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Riêng trường hợp Võ Nguyễn Minh T., do hành vi sử dụng hung khí khiêu khích người đi đường chưa đủ căn cứ xử lý theo quy định nên cơ quan chức năng đã bàn giao cho gia đình bảo lãnh, quản lý, giáo dục.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật do TTN gây ra thường bắt nguồn từ sự buông lỏng quản lý của gia đình, thiếu sự quan tâm giáo dục, cùng với những tác động tiêu cực từ môi trường mạng và các mối quan hệ xã hội phức tạp. Khi không được định hướng đúng đắn, một bộ phận thanh thiếu niên dễ bị lôi kéo vào các hành vi lệch chuẩn, từ vi phạm giao thông, gây rối trật tự công cộng đến trộm cắp, cố ý gây thương tích hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trước thực trạng này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, vai trò của gia đình, nhà trường và chính quyền cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việc thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm lý, quản lý các mối quan hệ xã hội của con em, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường để giáo dục, uốn nắn là giải pháp cần thiết nhằm phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật từ gốc.