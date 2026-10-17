Làm rõ nhóm đối tượng chạy xe máy hơn 80 km/h, mang hung khí diễu phố tại Huế

Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế đã làm rõ hành vi của nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo điều tra, trước đó, Đ.V.T.T. (SN 2010, trú xã Phú Hồ, TP. Huế) rủ nhiều thanh thiếu niên tụ tập chạy xe, quay video đăng TikTok sau khi xem các clip lạng lách, thách thức nhau trên mạng xã hội. Nhóm này lấy 4 cây tuýp sắt dài khoảng 3 m rồi di chuyển từ xã Phú Hồ đến khu vực trung tâm TP. Huế.

Công an dựng lại hiện trường vụ nhóm 16 thanh thiếu niên ở Huế chạy xe tốc độ cao, mang hung khí diễu phố quay clip đăng TikTok. Ảnh CACC

Khi đến đường Phạm Văn Đồng, nhóm của T. gặp một nhóm thanh thiếu niên khác. Nhóm này có sự tham gia của P.T.N (SN 2007, trú phường Hương Trà, Huế), cũng mang theo dao, kiếm và vỏ chai bia. Sau đó, hai nhóm nhập lại, sử dụng 6 xe mô tô, xe máy điện di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm TP. Huế như Võ Văn Kiệt, Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Hà Nội, Lê Lợi, Bà Triệu và Tố Hữu.

Nhóm này gồm khoảng 16 thanh thiếu niên mang theo tuýp sắt, dao, kiếm và vỏ chai bia, chạy xe có lúc vượt 80 km/h, liên tục lạng lách, đánh võng, khiến người đi đường hoảng sợ, phải né tránh. Không dừng lại ở đó, nhóm của Đ.V.T.T. và P.T.N còn tiếp tục truy đuổi một nhóm thanh niên khác do nghi ngờ bị thách thức.

Đáng chú ý, một số đối tượng dùng điện thoại quay video, chụp ảnh cảnh chạy xe tốc độ cao, mang hung khí để đăng lên TikTok nhằm khoe chiến tích, thể hiện bản thân và khiêu khích các nhóm khác. Qua kiểm tra điện thoại, cơ quan điều tra phát hiện nhiều hình ảnh, video liên quan vụ việc.

Cơ quan chức năng TP. Huế hiện củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.