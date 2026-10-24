Làm rõ nhóm 12 thanh thiếu niên ném đá xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 24/10, Công an xã Bảo Thắng cho biết, đơn vị đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 xác minh, làm rõ nhóm 12 thanh thiếu niên liên quan đến hành vi ném đá vào các phương tiện lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Công an xã Bảo Thắng làm rõ nhóm thanh thiếu niên ném đá vào xe lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Ảnh: CACC).

Trước đó, chiều 22/10, Công an xã Bảo Thắng tiếp nhận đơn trình báo của Công ty Cổ phần vận tải Futa Hà Sơn về việc xe khách của doanh nghiệp bị ném đá khi đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Lào Cai. Vụ việc xảy ra trên đoạn từ Km 216+200 - Km 218+800, khiến kính và phần sườn xe bị hư hỏng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an khẩn trương rà soát, xác minh, truy tìm những người liên quan. Gần 24 giờ sau, cơ quan chức năng xác định được nhóm 12 thanh thiếu niên có liên quan đến vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nhóm này thường xuyên tụ tập tại khu vực Km217, thuộc thôn Hồng Cam, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, nhặt đá ném vào các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc, trong đó có xe khách và xe tải.

Khu vực xảy ra vụ việc nằm giáp ranh giữa thôn Hồng Cam, xã Bảo Hà và thôn An Thắng, xã Bảo Thắng. Công an xã Bảo Thắng đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 làm việc, xác minh hành vi của từng trường hợp.

Công an xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ nhóm 12 thanh thiếu niên thường xuyên nhặt đá ném vào xe khách, xe tải lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hiện, Công an xã Bảo Thắng đã bàn giao hồ sơ, tài liệu và những người liên quan cho Công an xã Bảo Hà tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Cơ quan công an cảnh báo, hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến tài xế mất lái, đe dọa tính mạng của hành khách và những người tham gia giao thông.

Các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực đường cao tốc hoặc thực hiện những hành vi nguy hiểm.