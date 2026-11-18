Quốc hội Khóa XVI

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc rà soát đảm bảo đồng bộ với pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, căn cước.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật (ảnh QH).

Dự thảo luật đã làm rõ nguyên tắc định danh xác thực điện tử bắt buộc, tự nguyện, thu thập dữ liệu tối thiểu, không thu thập lại dữ liệu đã có, không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được định danh điện tử, khuyến khích huy động nguồn lực ngoài nhà nước trong xây dựng phát triển hoạt động kinh doanh và xác thực điện tử. Phân định đối tượng do cơ quan nhà nước định danh theo yêu cầu quản lý, mức độ rủi ro với đối tượng do tổ chức cung cấp dịch vụ thực hiện theo nhu cầu. Lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cơ yếu do Chính phủ quy định riêng.

Luật quy định danh tính điện tử phải được lưu trữ tại Việt Nam, việc định danh không làm hạn chế thay đổi quyền đối với đối tượng được định danh, khai thác thông tin dữ liệu cá nhân phải được chủ thể đồng ý. Đồng thời, dự thảo luật quy định quản lý dịch vụ định danh và xác thực điện tử theo điều kiện và hậu kiểm...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến điều hành phiên họp (ảnh QH).

Tại phiên họp, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cho biết Thường trực Uỷ ban cơ bản tán thành với các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh lý và nhiều ý kiến được giải trình tại Báo cáo của Chính phủ và cơ bản tán thành các nội dung Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật với 7 chương, 45 điều. Dự thảo Luật cơ bản bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Về xác thực tài khoản và liên kết tài khoản giao dịch điện tử và truy vấn danh tính, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đánh giá cao Chính phủ tiếp thu theo hướng lược bỏ các lĩnh vực chưa cần thiết thực hiện xác thực liên kết ngay, đồng thời bổ sung một số lĩnh vực có rủi ro cao hoặc phát sinh nhiệm vụ pháp lý quan trọng. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định trong dự thảo luật các trường hợp cụ thể và chủ thể được phép tiến hành truy vấn nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền bảo vệ bí mật đời tư của công dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới trình bày ý kiến đối với nội dung cơ quan trình dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật (ảnh QH).

Về bảo vệ quyền riêng tư và nguyên tắc hạn chế quyền, Chính phủ tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội về bảo vệ quyền riêng tư và nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân, cụ thể các nội dung đảm bảo thông tin cá nhân và quyền bí mật đời tư đã được thể hiện đồng bộ tại nhiều điều khoản quan trọng của dự thảo luật. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Thường trực Ủy ban đề nghị tại các văn bản hướng dẫn thi hành luật cần quy định rõ ràng cụ thể các trường hợp ngoại lệ về xử lý dữ liệu không cần sự đồng ý của chủ thể.