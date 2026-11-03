Làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà làm một người tử vong ở xã Hòa Bắc

Hiện trường vụ làm 1 người tử vong trên địa bàn xã Hòa Bắc, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: CTV)

Theo đó, vụ cháy xảy ra vào 16 giờ 30 phút ngày 2/11 tại căn nhà của ông L.H.H. (47 tuổi, trú tại thôn 4, xã Hòa Bắc). Thời điểm này, phát hiện ngọn lửa bùng lên trong căn nhà, nhiều người hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng công an, quân sự xã Hòa Bắc phối hợp cùng lực lượng Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 18 (Công an tỉnh Lâm Đồng) đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, vụ hỏa hoạn được khống chế hoàn toàn.

Lực lượng chức năng ghi nhận, vụ cháy làm chủ nhà là ông H. tử vong, toàn bộ vật dụng trong căn nhà bị thiêu rụi. Vụ việc đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ.