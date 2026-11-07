Làm rõ nguyên nhân vụ 19 người nhập viện nghi do ngộ độc bánh mì

Các bệnh nhân đều có triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn và sốt sau khi ăn bánh mì.

Tính đến sáng 6-11, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị đã lên tới 19 người. Các bệnh nhân đều có triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn và sốt sau khi ăn bánh mì có nhân mua tại các điểm bán trên địa bàn. Điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định vụ việc xuất phát từ cơ sở Bánh mì que Ông Bảy tại xã Tịnh Khê.

Cơ sở này không chỉ bán trực tiếp tại chỗ mà còn cung cấp sỉ các nguyên liệu chế biến sẵn như bánh mì không nhân, nước chan, bơ, chà bông cho các điểm bán lẻ khác tại xã Đông Sơn. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành lấy 13 mẫu thực phẩm và 3 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Hiện tại, các cơ sở liên quan đã bị niêm phong mẫu, yêu cầu tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.