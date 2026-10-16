Làm rõ nguyên nhân nam sinh tử vong sau khi bị hành hung trong trường

Ngày 16/10, lãnh đạo Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I xác nhận thông tin, 1 nam sinh 16 tuổi đang học tại trường đã bị tử vong sau khi bị nhóm học sinh khác trong trường hành hung.

Vụ việc xảy ra bắt đầu từ trưa 14/10 trong khuôn viên cơ sở 2 Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I, thuộc địa bàn phường Nam Đồng, TP Hải Phòng.

Cơ sở 2 Trường cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1, nơi xảy ra vụ việc.

Vào thời điểm trên, nam học sinh là H.C.H (SN 2010) đang ngồi uống nước trong khuôn viên của trường thì bất ngờ bị một nhóm học sinh cùng trường hành hung, dẫn đến thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Sau đó, do vết thương nặng, gia đình đã đưa nạn nhân lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu, điều trị, tuy nhiên H.C.H đã tử vong vào tối 15/10.

Được biết, Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy 1 được sáp nhập trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Hàng hải 1 (Hải Phòng cũ) và Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy 1 (Hải Dương cũ).

Trường có 3 cơ sở với tổng hơn 7.000 học viên, sinh viên, đào tạo 22 ngành, nghề từ sơ - trung cấp đến cao đẳng, tuyển sinh học sinh tốt nghiệp từ THCS trở lên. Được biết nam sinh H.C.H là học viên liên thông giữa THPT và giáo dục nghề nghiệp (hệ cao đẳng 9+).

Hiện vụ việc đang được Công an phường Nam Đồng đang phối hợp với nhà trường và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định pháp luật.