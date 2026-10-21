Làm rõ nguyên nhân nam sinh đấm cô giáo ngay trong lớp học ở Hà Nội

Nam sinh đấm cô giáo trên bục giảng (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, tối 20/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh hành hung nữ giáo viên ngay trong lớp học. Hình ảnh trong clip cho thấy, khi cô giáo đang đứng trên bục giảng, nam sinh bất ngờ lao tới, dùng tay đấm vào đầu cô. Nhiều học sinh trong lớp đã chạy lên can ngăn.

Theo lãnh đạo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, sự việc xảy ra gần 11h ngày 19/10, trong tiết Toán. Sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã làm việc với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Đại diện nhà trường cho biết sức khỏe và tinh thần của nữ giáo viên hiện đã ổn định. Cô đang nghỉ ngơi tại nhà và dự kiến có thể trở lại trường làm việc trong vài ngày tới.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết Sở đã nắm được thông tin. Theo kế hoạch, trong sáng 21/10, lãnh đạo Sở cùng đoàn công tác sẽ trực tiếp đến trường để nắm tình hình, xác minh các nội dung liên quan.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt giữ khẩn cấp nam sinh có hành vi đánh cô giáo ngay giữa lớp học. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên cơ quan chức năng chưa thông tin về danh tính nam sinh cũng như nguyên nhân vụ việc.