Làm rõ nguyên nhân khiến 222 người ngộ độc thực phẩm ở Huế

222 người của Công ty Scavi Huế nhập viện do ngộ độc thực phẩm đều đã xuất viện

Theo ông Trần Kiêm Hảo, qua điều tra dịch tễ, triệu chứng lâm sàng cùng kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, Sở Y tế TP Huế ghi nhận nguyên nhân vụ ngộ độc liên quan đến vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus cereus xuất hiện trong một số món ăn tại bếp ăn tập thể của Công ty Scavi Huế.

Bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế do Công ty TNHH MTV Huế Thành phục vụ ăn uống. Trưa 10-9, bếp ăn phục vụ 4.060 suất ăn và trưa 11-9 phục vụ 3.895 suất. Đến 13 giờ ngày 10-9, công nhân đầu tiên Công ty Scavi Huế ăn bữa trưa tại bếp ăn tập thể này xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Đến 9 giờ ngày 11-9, một số công nhân có các triệu chứng đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy được bộ phận y tế Công ty Scavi Huế sơ cứu, xử lý ban đầu.

Do số lượng công nhân có triệu chứng tương tự tăng liên tục, Công ty Scavi Huế chuyển các bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền điều trị. Bệnh nhân vào viện muộn nhất được ghi nhận ngày 15-9.

Lãnh đạo UBND TP Huế thăm hỏi các bệnh nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế

Ngành y tế TP Huế tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Các cơ sở này được yêu cầu kiểm soát chặt nguyên liệu, điều kiện chế biến, bảo quản thực phẩm, đồng thời thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Liên quan đến vụ ngộ độc nói trên, ngày 12-9, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế TP Huế đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý. Đại diện lãnh đạo Công ty Scavi Huế cho biết sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí khám, điều trị và các chi phí cần thiết cho công nhân, nhân viên phải nhập viện do ngộ độc thực phẩm.