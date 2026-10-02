Làm rõ nguyên nhân học sinh lớp 5 tử vong bất thường tại nhà

Tối 1/10, gia đình phát hiện em N.T.Đ. (học sinh lớp 5 tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Cát Tiên), tử vong trong nhà nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của học sinh lớp 5.

Theo thông tin ban đầu, cha mẹ em Đ. đã ly hôn. Em là con út trong gia đình có hai anh em, hiện sinh sống cùng cha và anh trai tại xã Cát Tiên.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Cát Tiên đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho em.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.