Làm rõ nguyên nhân bệnh nhi 34 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, lúc 8 giờ 32 phút ngày 12-10, bệnh nhi T.N.T.D. (34 tháng tuổi, trú phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng sốt cao, ho có đàm kéo dài 4 ngày. Qua thăm khám, bệnh nhi được chẩn đoán ban đầu viêm tiểu phế quản cấp, tiến hành hạ sốt và chuyển đến Khoa Nhi để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Gia đình yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu D.

Đến 9 giờ 9 phút cùng ngày, khoảng 4 phút sau khi tiêm thuốc, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh và giảm ôxy máu. Bệnh viện lập tức triển khai các biện pháp cấp cứu, huy động bác sĩ hồi sức hỗ trợ, sau đó chuyển bệnh nhi đến khoa hồi sức để tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhi được đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc cấp cứu và ép tim ngoài lồng ngực. Tuy nhiên, dù được triển khai các biện pháp hồi sức, tình trạng bệnh nhi không cải thiện và tử vong lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

Trước đó, ngày 12-10, mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh người nhà bệnh nhi bức xúc, phản ứng với bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn sau khi cháu D. tử vong. Theo thông tin người nhà chia sẻ trong các video, cháu D. bị sốt, ho nhiều nên được gia đình đưa đến bệnh viện khám, điều trị nhưng sau đó bất ngờ tử vong.

Gia đình đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu D. Hiện gia đình đã đưa thi thể cháu về nhà lo hậu sự, dự kiến an táng trong sáng 13-10.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tổ chức kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để đánh giá quá trình tiếp nhận, xử trí, chẩn đoán, điều trị và xác định nguyên nhân tử vong của bệnh nhi.

Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ những thông tin liên quan đến vụ việc; kịp thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bệnh nhi.

Hà Vy