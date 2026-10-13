Làm rõ nguyên nhân bé gái 3 tuổi tử vong khi điều trị ho, sốt tại bệnh viện

Theo thông tin tóm tắt ca bệnh của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, lúc 8 giờ 32 phút ngày 12/10, bệnh nhi T.N.T.D (nữ, 34 tháng tuổi, ở P.Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho có đàm kéo dài 4 ngày. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu bệnh nhi bị viêm tiểu phế quản cấp, tiến hành hạ sốt và chuyển đến Khoa Nhi để theo dõi, điều trị.

Bé gái hơn 3 tuổi tử vong tại bệnh viện. Ảnh cắt từ clip.

Đến 9 giờ 9 phút cùng ngày, khoảng 4 phút sau tiêm thuốc, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng đau bụng, môi tái, vã mồ hôi, tay chân lạnh và giảm ôxy máu.

Ngay sau đó, bệnh viện triển khai cấp cứu, huy động bác sĩ hồi sức hỗ trợ và chuyển bệnh nhi đến khoa hồi sức để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc cấp cứu và ép tim ngoài lồng ngực. Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi không cải thiện và tử vong lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

Sau khi vụ việc xảy ra, xuất hiện clip đăng tải thông tin lên mạng xã hội thể hiện sự bức xúc, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu D.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện thực hiện kiểm tra, thành lập hội đồng chuyên môn theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh nhằm đánh giá quá trình tiếp nhận, xử trí, chẩn đoán, điều trị và nguyên nhân vụ việc.

Đồng thời, bệnh viện được yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin liên quan, kịp thời thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bệnh nhi.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chuyên môn đánh giá, làm rõ.