Làm rõ nguồn cung thực phẩm giảm cân chứa chất cấm cho Ngân 98

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, qua mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) thực hiện, cơ quan điều tra đã truy xét, xác định nguồn cung cấp thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm cho Ngân 98 là Đặng Thiên Hương (sinh năm 1992, thường trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội) chủ Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla.

Các đối tượng (từ trái sang): Nguyễn Thị Thanh Hoa, Lê Hữu Hoàng và Đặng Thiên Hương. Ảnh: CA

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Đặng Thiên Hương đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa hai chất cấm là Sibutramine và Phenolphthalein, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngoài cung cấp sản phẩm cho Ngân 98, Đặng Thiên Hương còn sản xuất, buôn bán hàng hóa cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến các hành vi sai phạm trong vụ án.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hoạt động kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm liên quan đến Ngân 98 và Đặng Thiên Hương.

Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp từng mua bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 và Đặng Thiên Hương chủ động đến Cơ quan điều tra trình báo để được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi mua và sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, đặc biệt là những sản phẩm dạng viên “tặng kèm” không có nhãn mác, không được công bố theo quy định.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, Sibutramine là chất đã bị cấm sử dụng do có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ; Phenolphthalein là chất có nguy cơ gây ung thư. Người dân không nên mua, sử dụng các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, xuất xứ để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.