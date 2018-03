Làm rõ mối quan hệ của các công ty trong vụ cháy chung cư Carina

Đại tá Nguyễn Minh Thông, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM cho biết, CSĐT cần phải làm rõ mối quan hệ zích-zắc giữa các công ty thuê, ký hợp đồng dịch vụ tại chung cư Carina Plaza (quận 8, TPHCM) để làm rõ trách nhiệm cá nhân trong vụ án này.

Đại tá Nguyễn Minh Thông cho biết, chủ đầu tư của chung cư Carina Plaza là Cty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh (trụ sở đặt tại tầng 3 Block B chung cư Carina Plaza, gọi tắt công ty Hùng Thanh). Cty Hùng Thanh ký hợp đồng với Cty CP Đầu tư địa ốc Sài Gòn (gọi tắt Cty địa ốc Sài Gòn) để Cty lập ban quản lý, điều hành chung cư.

“Do đó, Ban quản lý chung cư không phải của Cty Hùng Thanh mà do Cty Hùng Thanh ký dịch vụ với Cty địa ốc Sài Gòn và thành lập ban này”, Đại tá Thông nói.

Đại tá Nguyễn Minh Thông, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an TPHCM

Từ khi thành lập cho đến khi xảy ra vụ cháy, Ban quản lý chung cư đã 3 lần thay đổi trưởng ban. Về trách nhiệm của Cty địa ốc Sài Gòn, Đại tá Thông cho biết, sau khi ký hợp đồng thành lập Ban quản lý chung cư thì Cty địa ốc Sài Gòn lại ký hợp đồng dịch vụ với Cty TNHH DV Bảo vệ Gia Khang để làm hai dịch vụ khác nữa là dịch vụ giữ xe và dịch vụ bảo vệ.

Đối với dịch vụ giữ xe, sau khi xảy ra cháy có thiệt hại thì đôi bên thỏa thuận đề bù. Trong quá trình đền bù mà không thỏa đáng thì có thể đưa ra tòa. Còn lợi dụng việc cháy mà chiếm đoạt tiền bồi thường hoặc chiếm đoạt tài sản thì Cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra xử lý trách nhiệm công ty.

Sau khi xảy ra cháy thì Cơ quan CSĐT đã có thông báo triệu tập giám đốc Cty Hùng Thanh lên làm việc, tuy nhiên ông này đã nhập viện từ ngày 25/3 và từ chối lên làm việc.

Công an đã cử cán bộ xuống bệnh viện để nắm tình hình thì được biết ông giám đốc Cty Hùng Thành tiếp tục từ chối hợp tác vì lý do sức khỏe. Do đó, Cơ quan CSĐT chưa thể làm rõ mối quan hệ zích-zắc giữa các công ty này để làm rõ trách nhiệm được.

“Cơ quan CSĐT cần có thời gian điều tra, căn cứ vào dữ liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra đang có và cần có thời gian để thu thập thêm dữ liệu chứng cứ mới có thể cụ thể hóa từng hành vi của những cá nhân có liên quan trong vụ án này”, đại tá Thông cho biết.

Trước đó, lúc 1h25 ngày 23/3, một vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza (1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TPHCM) đã khiến 13 người chết, 28 người bị thương. Đến ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” xảy ra tại chung cư Carina.

Văn Minh