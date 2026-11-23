Doanh nghiệp được lợi gì khi đi qua thêm một sở giao dịch

Dự án Luật Giao dịch hàng hoá phái sinh đã được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2.

Theo Chính phủ, cần ban hành một đạo luật chuyên ngành nhằm tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro giá; phát triển các sản phẩm dựa trên hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam; từng bước hình thành giá tham chiếu, giảm phụ thuộc vào thị trường nước ngoài và nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.

Đại biểu Nguyễn Hải Nam phát biểu góp ý cho dự thảo Luật.

Góp ý cho dự thảo Luật trong phiên thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Hải Nam (đoàn Thành phố Huế), Uỷ viên chuyên trách Uỷ ban Kinh tế và Tài chính, đánh giá cao nỗ lực của cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, đồng thời tập trung làm rõ bốn vấn đề, từ vai trò của sở giao dịch trong nước, quản lý dòng ngoại tệ đến mục đích tham gia thị trường và bảo vệ tài sản khách hàng.

Theo đại biểu, thị trường hàng hóa phái sinh là một hợp đồng tài chính cam kết mua một sản phẩm trong tương lai với một mức giá và vào một ngày xác định. Như vậy, theo đề xuất của cơ quan soạn thảo, nếu Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam chủ yếu chuyển lệnh sang các sở giao dịch nước ngoài thì giá vẫn do nước ngoài quyết định. “Vậy doanh nghiệp Việt Nam được lợi gì khi phải đi qua thêm một sở giao dịch trong nước thay vì tiếp cận trực tiếp thị trường quốc tế qua các tổ chức đã được cấp phép?”, đại biểu nêu câu hỏi.

Ngoài ra, đại biểu cho rằng cần phân biệt rõ giữa “một sở giao dịch thực sự tạo ra thị trường” với “một đơn vị cung cấp dịch vụ chuyển lệnh”.

Về quản lý dòng ngoại tệ, đại biểu Nguyễn Hải Nam nhấn mạnh về việc chưa thống kê đầy đủ dòng vốn ngoại tệ chuyển ra nước ngoài qua thị trường này. Dẫn số liệu được đề cập trong phiên thảo luận, đại biểu lưu ý chỉ riêng qua một ngân hàng thương mại, số tiền chuyển ra đã là trên 97 triệu USD.

Mặc dù báo cáo giải trình tiếp thu của cơ quan soạn thảo đã nêu về vấn đề này, song đại biểu nhận định các quy định vẫn chưa đủ để quản lý một cách chặt chẽ dòng ngoại tệ. Từ đó, đại biểu đồng tình với ý kiến cần phải chỉnh sửa Điều 8 và Điều 15 tại dự thảo Luật. Đây là hai điều quy định về quản lý nhà nước và điều kiện thành lập Trung tâm thanh toán bù trừ.

Làm rõ trách nhiệm, hướng xử lý khi có sự cố rủi ro

Nội dung thứ ba đại biểu góp ý là về phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Đối chiếu mục tiêu phòng ngừa rủi ro về giá với cơ cấu tài khoản giao dịch hiện có, đại biểu dẫn số liệu thống kê cho biết có khoảng 50.000 tài khoản, trong đó gần như toàn bộ là tài khoản cá nhân. Từ đó, đại biểu đặt câu hỏi về mức độ sử dụng thị trường của doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu.

“Vậy cơ quan soạn thảo có thể cho biết có bao nhiêu doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu thực sự đang sử dụng thị trường này để phục vụ phòng ngừa rủi ro?”, đại biểu đề nghị và cũng bày tỏ băn khoăn liệu số lượng rất lớn tài khoản cá nhân này có đang tham gia đầu tư với mức độ rủi ro rất cao.

Các đại biểu thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật.

Góp ý thứ tư của đại biểu Nguyễn Hải Nam tập trung vào an toàn hệ thống khi thị trường sử dụng ký quỹ và đòn bẩy tài chính, theo quy định tại dự thảo. “Vậy nếu trong trường hợp một thành viên hoặc Trung tâm thanh toán bù trừ mất khả năng thanh toán, tiền của khách hàng sẽ được bảo vệ đến đâu? Hoặc nếu hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm, phần cứng xảy ra sự cố rủi ro thì ai sẽ chịu trách nhiệm, cơ quan nào, bộ phận nào chịu trách nhiệm?”, đại biểu nêu các câu hỏi.

Theo đại biểu, đây là vấn đề cần quan tâm khi số lượng tài khoản và quy mô giao dịch hằng ngày rất lớn, bình quân có thể tới hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi ngày.

Tại báo cáo tiếp thu, giải trình, cơ quan soạn thảo cho biết sẽ quy định chi tiết điều kiện, quyền và trách nhiệm của các loại thành viên trong văn bản dưới luật; bổ sung nguyên tắc tách biệt tài sản ký quỹ tại Điều 4. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Hải Nam cho rằng nguyên tắc tách biệt tài sản không thể thay thế được cơ chế xử lý khi có thành viên vỡ nợ, bởi đây là vấn đề an toàn hệ thống, cần quy định rõ ràng và bảo đảm trong hệ thống luật.

Kết thúc phần góp ý, đại biểu nhấn mạnh “đạo luật này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam giảm thiểu rủi ro, giảm chi phí thực tế, chứ không phải chủ yếu tạo thêm hoạt động cho các tổ chức trung gian tài chính”.

Theo chương trình dự kiến, dự thảo Luật Giao dịch hàng hoá phái sinh sẽ được tiếp tục được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 vào năm 2027.