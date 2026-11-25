Nhiều kiến nghị nóng về quy hoạch treo, ngập úng và ùn tắc giao thông

Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri 3 phường Cẩm Lệ, Hòa Xuân, An Khê chiều 25-11. Ảnh: P.T

Phản ánh tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Thị Bình (Tổ 89 cũ, nay là Tổ Cẩm Nam 4, phường Hòa Xuân) cho biết, sau khi bàn giao đất nông nghiệp làm các công trình công cộng từ trước năm 2010, gần 100 hộ dân tại đây tiếp tục rơi vào cảnh quy hoạch giải tỏa treo suốt 15 năm. “Nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được phép sửa chữa, xây mới, con cháu sinh sôi chật chội lại thường xuyên chịu ngập lụt mỗi mùa mưa bão.

Cử tri đề nghị thành phố trả lời dứt khoát có giải tỏa hay không và thời điểm cụ thể thực hiện để người dân ổn định cuộc sống”- cử tri Bình khẩn thiết kiến nghị. Cùng ở Tổ 89 cũ, cử tri Nguyễn Thị Chữ kiến nghị khẩn trương nạo vét tuyến cống thoát nước bị rác thải bít kín gây ô nhiễm, ngập úng và chấn chỉnh việc thông báo xả lũ kịp thời cho vùng trũng ven sông.

Cử tri Trần Thị Bình bức xúc kiến nghị về dự án quy hoạch treo ảnh hưởng đến đời sống hàng trăm hộ dân. Ảnh:P.T

Về hạ tầng giao thông, cử tri Phong Phú Hiệp (Trưởng Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Hòa Bình 1, phường An Khê) phản ánh tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông nghiêm trọng mỗi khi tàu hỏa hạ barie tại nút giao đường Trường Chinh (Quốc lộ 1A) với đường sắt Bắc - Nam (khu vực ngã tư Bún bà Liên). Cử tri đề nghị sớm mở rộng mặt đường, phạm vi barie tại nút giao thông này, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thông tuyến trục đường 27m cắt qua đường sắt nối ra đường Trường Chinh để giảm tải áp lực về giao thông cho ngã tư Lê Trọng Tấn - Trường Chinh và sớm triển khai dự án di dời ga đường sắt theo Quyết định số 169 của Chính phủ.

Bên cạnh các vấn đề hạ tầng, cử tri Võ Văn Cứ (phường Hòa Xuân) kiến nghị Quốc hội và Chính phủ có giải pháp quyết liệt trấn áp tội phạm lừa đảo công nghệ cao lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI), siết chặt quản lý SIM rác, tài khoản ngân hàng không chính chủ và truy vết dòng tiền xuyên biên giới.

Trong khi đó, cử tri Trần Thị Chiến (phường Hòa Xuân) lại quan tâm đến vấn đề kiềm chế lạm phát, tăng trưởng hai con số và đề xuất 4 nhóm giải pháp bình ổn giá cả, điều hành lãi suất hợp lý, kích cầu tiêu dùng và khơi thông thị trường bất động sản nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên. Một số cử tri kiến nghị cần ưu tiên vốn đầu tư công năm 2027 cho hạ tầng dân sinh.

Cử tri phường Hòa Xuân quan ngại, bức xúc về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: P.T

Bảo đảm biên chế và chế độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại cấp phường tăng mạnh nhưng lực lượng cán bộ chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội còn mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều đầu việc. Cử tri phường An Khê đề nghị Trung ương và thành phố rà soát, bổ sung biên chế phù hợp với quy mô dân số, khối lượng công việc; đồng thời nâng mức hỗ trợ cho chức danh Tổ phó tổ dân phố (hiện mới ở mức hệ số 0,2).

Liên quan đến chế độ chính sách sau sắp xếp bộ máy, cử tri Nguyễn Tất Thắng (phường Hòa Xuân) kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức nghỉ việc theo Nghị định số 154 (nhất là người có trên 20 năm công tác, tuổi đời cao) và đề nghị thành phố nghiên cứu cơ chế hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương tương tự Nghị định 178 trước đây.

Cử tri Trần Thị Kim Chi (phường Hòa Xuân) đề xuất sửa đổi Nghị định số 126/2024/NĐ-CP và Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg nhằm bảo đảm thù lao hợp lý cho lãnh đạo các hội quần chúng ở cơ sở. Cử tri phường Cẩm Lệ cũng kiến nghị hoàn thiện hành lang pháp lý về phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực tương ứng cho cơ sở.

Giải quyết dứt điểm những vấn đề dân sinh bức xúc

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 25-11. Ảnh: P.T

Trực tiếp giải đáp tại hội nghị, đại diện UBND phường Hòa Xuân, Sở Nội vụ và lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã thông tin cụ thể hướng xử lý từng nhóm kiến nghị. Đối với khu vực Tổ 89 (phường Hòa Xuân), thành phố đã thống nhất đưa dự án công viên ven sông cấp thành phố vào kế hoạch chuẩn bị đầu tư; địa phương sẽ khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu và nạo vét ngay tuyến cống chống ngập.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: P.T

Về nút giao ngã tư Bún bà Liên và kết nối tuyến đường 27m tại phường An Khê, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh giao địa phương phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính nghiên cứu phương án mở rộng, cải tạo trước mắt để bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời cho biết thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường sắt tốc độ cao do Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban, sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng thông tin, ngày 29-6-2026, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 53 nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư, tổ dân phố; Thành ủy đã chỉ đạo nghiên cứu cơ chế hỗ trợ riêng đối với cán bộ nghỉ việc theo Nghị định 154 và tổng hợp kiến nghị Trung ương sửa đổi Nghị định 126. ĐBQH Trần Mạnh Huy thông tin thêm về các giải pháp công nghệ và hành lang pháp lý từ Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và Xác thực điện tử để ngăn chặn tội phạm mạng...

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri 3 phường. Nhấn mạnh mục tiêu tổ chức lại không gian đô thị theo Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn 2075 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng chí Lê Ngọc Quang yêu cầu UBND thành phố, các sở, ngành và 3 phường rà soát dứt điểm các dự án chậm triển khai, trả lời rõ ràng cho người dân biết dự án nào tiếp tục thực hiện, điều chỉnh hay hủy bỏ và thời điểm triển khai cụ thể, không để quy hoạch treo ảnh hưởng đến quyền sửa chữa nhà ở của nhân dân.

Trưởng đoàn ĐBQH thành phố yêu cầu việc giải quyết kiến nghị cử tri phải bảo đảm 3 nguyên tắc: việc thuộc thẩm quyền và đủ điều kiện phải làm ngay, không kéo dài; vấn đề phức tạp liên quan nhiều ngành phải xác định rõ cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành; việc chưa thể giải quyết ngay phải thông tin rõ nguyên nhân và lộ trình cụ thể, tuyệt đối không trả lời chung chung. UBND thành phố cần chỉ đạo rà soát, có báo cáo bước đầu về hướng xử lý các kiến nghị ngay trong tháng 12-2026 để thông tin đến cử tri, đồng thời cho biết, Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện.