Làm rõ kiến nghị về nổ mìn khai thác đá tại xã La Hiên

Đặt thiết bị đo rung chấn tại nhà ông Ngô Quốc Trung, xóm Cây Bòng, xã La Hiên, trong quá trình giám sát hoạt động nổ mìn khai thác đá.

Theo ông Trung, trong tháng 8-2026, sau một đợt nổ mìn mà gia đình cảm nhận rung lắc mạnh, ông phát hiện phần mái nhà bị gãy. Ông đã mời trưởng xóm đến kiểm tra, đồng thời thông báo cho doanh nghiệp khai thác đá. Gia đình mong cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân hư hỏng, làm rõ liệu sự việc có liên quan đến hoạt động nổ mìn hay do yếu tố khác.

Tiếp nhận phản ánh, Công ty CP Xi măng La Hiên VVMI đã kiểm tra hiện trạng, rà soát phương án nổ mìn và các thông số kỹ thuật. Theo tài liệu doanh nghiệp cung cấp, nhà ông Trung cách bãi nổ khoảng 500m, nằm ngoài các khoảng cách an toàn được tính toán trong phương án.

Ngày 5/9/2026, doanh nghiệp phối hợp với đơn vị thực hiện nổ mìn, đại diện địa phương và hộ dân tổ chức đo rung chấn tại nhà ông Nguyễn Bùi Khuê, cùng ở xóm Cây Bòng. Điểm đo cách bãi nổ khoảng 376m, gần hơn nhà ông Trung. Theo hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, thiết bị không ghi nhận tín hiệu rung vượt ngưỡng kích hoạt 0,5mm/giây trong lần nổ được giám sát.

Đoàn kiểm tra của UBND xã La Hiên làm việc với đại diện doanh nghiệp và các bên liên quan để xem xét phản ánh của người dân về hoạt động nổ mìn khai thác đá.

Ngày 8/10/2026, UBND xã La Hiên phối hợp với Công an xã, xóm Cây Bòng, đơn vị khai thác, đơn vị đo giám sát và gia đình ông Trung tổ chức giám sát hoạt động nổ mìn tại mỏ đá vôi La Hiên. Đoàn kiểm tra hồ sơ pháp lý, phương án nổ mìn, hộ chiếu nổ mìn và các thông số kỹ thuật liên quan. Lần này, thiết bị đo chuyên dụng được đặt trực tiếp tại nhà ông Trung, cách vị trí bãi nổ 508,8m.

Theo biên bản, vụ nổ sử dụng 250kg thuốc nổ tại 12 lỗ khoan, có tổ chức cảnh giới và giám sát tại hiện trường. Kết quả đo cho thấy các thông số chấn động và sóng xung kích trong không khí tại vị trí đặt thiết bị đều thấp hơn giới hạn cho phép theo quy chuẩn áp dụng. Đoàn giám sát cũng không ghi nhận đá văng đến các vị trí theo dõi.

Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để xác định nguyên nhân mái nhà bị hư hỏng trước đó. Để làm rõ sự việc, cần đối chiếu hồ sơ các đợt nổ mìn liên quan đến thời điểm gia đình phản ánh, đồng thời kiểm tra hiện trạng, kết cấu ngôi nhà và những yếu tố có thể gây hư hỏng. Việc đánh giá cần được thực hiện bởi cơ quan chuyên môn phù hợp.

Quá trình giải quyết cũng đòi hỏi sự phối hợp của các bên. Trên cơ sở đối chiếu các dữ liệu, cơ quan chuyên môn có thể đánh giá khách quan, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và tránh quy trách nhiệm cho doanh nghiệp khi chưa đủ căn cứ. Chính quyền xã La Hiên cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, thông tin rõ cho gia đình về hướng xử lý, nội dung cần kiểm tra bổ sung và tiến độ giải quyết.

Kết quả kiểm tra, giám sát đã cung cấp thêm căn cứ kỹ thuật để xem xét vụ việc. Tuy nhiên, nguyên nhân hư hỏng ngôi nhà vẫn cần được xác minh trên cơ sở đánh giá chuyên môn, làm rõ trách nhiệm của các bên nếu có, bảo đảm hoạt động khai thác khoáng sản an toàn và quyền lợi chính đáng của người dân được giải quyết thỏa đáng.