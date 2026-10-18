Làm rõ khả năng cung cấp vật liệu khi đầu tư cao tốc Vĩnh Long - Cần Thơ

Bộ Xây dựng đã ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Phạm Minh Hà tại cuộc họp xem xét phương án tuyến cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau (CT.33) đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ.

Theo đề xuất, đoạn tuyến cao tốc Vĩnh Long - Cần Thơ được đầu tư quy mô 4 làn xe (Ảnh minh họa).

Theo đánh giá, tuyến cao tốc CT.33 được quy hoạch với điểm đầu giao với đường Vành đai 3 TP.HCM, điểm cuối giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại Cà Mau với tổng chiều dài khoảng 283 km, được chia thành 3 đoạn tuyến: TP.HCM - Vĩnh Long; Vĩnh Long - Cần Thơ; Cần Thơ - Cà Mau.

Do vậy, việc nghiên cứu phương án tuyến đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ liên quan chặt chẽ với hướng tuyến đoạn trước và sau đó, đặc biệt trong điều kiện tuyến cao tốc cắt qua nhiều sông lớn, công trình cầu vượt sông có khẩu độ lớn, yêu cầu kỹ thuật cao.

Với vai trò là cơ quan có thẩm quyền tổ chức nghiên cứu, triển khai dự án, thời gian qua, UBND tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo, phối hợp với nhà đầu tư đề xuất dự án nghiên cứu phương án hướng tuyến cao tốc đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ và sơ bộ so sánh kinh tế - kỹ thuật với hướng tuyến theo quy hoạch được duyệt.

Bảo đảm hiệu quả triển khai dự án, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu bổ sung đánh giá, phân tích về dòng chảy, xói lở, sự cần thiết kết nối giao thông với các cù lao... để sơ bộ xác định vị trí các công trình cầu lớn, làm cơ sở so sánh, luận chứng lựa chọn phương án hướng tuyến bảo đảm không thay đổi tính kết nối của tuyến đường và bảo đảm kinh tế - kỹ thuật.

Cấp có thẩm quyền địa phương và các đơn vị cũng được đề nghị làm rõ thêm một số vấn đề như: phương án tổ chức giao thông, khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải khi sử dụng chung công trình cầu Đại Ngãi, thời điểm cần thiết đầu tư cầu qua sông Hậu để tách riêng dòng xe trên tuyến cao tốc và dòng xe trên QL60; Làm rõ thêm trong Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư về sự cần thiết đầu tư, luận chứng về việc triển khai đầu tư đoạn Vĩnh Long - Cần Thơ trước các đoạn còn lại.

Để công tác triển khai dự án được thuận lợi, bảo đảm tính khả thi, rút kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai các dự án thời gian gần đây, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đề nghị địa phương nghiên cứu kỹ về giải pháp kỹ thuật và làm rõ khả năng cung cấp vật liệu xây dựng.