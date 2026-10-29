Làm rõ khả năng bố trí vốn cho ba dự án cao tốc
Chiều 29/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự Phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra các Tờ trình về: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13), đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), địa phận tỉnh Sơn La; Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/lam-ro-kha-nang-bo-tri-von-cho-ba-du-an-cao-toc-10441101.html