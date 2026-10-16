Làm rõ hiệu quả hoạt động đối ngoại đối với phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 16-10, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 - 19/10/2026), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân phường Phúc Lợi đã tổ chức gặp mặt, ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương