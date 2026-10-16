Làm rõ hiệu quả hoạt động đối ngoại đối với phát triển kinh tế - xã hội
Chiều 16/10, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đã tổ chức Phiên họp Thường trực mở rộng để thẩm tra các nội dung: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2026 và dự toán thu, chi NSNN năm 2027 của Bộ Ngoại giao; Báo cáo của Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/lam-ro-hieu-qua-hoat-dong-doi-ngoai-doi-voi-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-10434271.html