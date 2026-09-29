Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà 'trùm' Mai Anh

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Bị cáo theo xe cơm trốn khỏi Viện

Theo cáo buộc, tháng 5/2025, khi Khoa Điều trị bắt buộc nam của Viện tổ chức chuyến nghỉ mát tại Sầm Sơn, Mai Anh sắp xếp để Lê Văn Đông cùng các con, người giúp việc và một số đàn em tham gia.

Trước chuyến đi, Đông trốn khỏi Viện để mua nhiều loại ma túy, gồm Methamphetamine, MDMA, ma túy dạng nước "Chali" và cần sa. Sau đó, Đông chỉ đạo đàn em chia nhỏ, cất giấu ma túy trong vali quần áo của các con nhỏ. Nhóm này đồng thời vận chuyển hệ thống âm thanh, bàn DJ và loa công suất lớn vào Thanh Hóa.

Tối 6/6/2025, sau khi nhận phòng tại khách sạn Long Thành 3, nhóm của Đông sử dụng ma túy tại đây. Chiều và tối hôm sau, Đông mang ma túy cùng hệ thống âm thanh ra khu vực bãi biển Hubway trên đường Hồ Xuân Hương, đồng thời thuê thêm thiết bị âm thanh công suất lớn để tổ chức sử dụng ma túy.

Theo cáo buộc, Đông trực tiếp pha ma túy dạng nước "Chali" vào đồ uống, đưa cần sa cho nhiều người sử dụng và lôi kéo thêm những người có mặt tại bãi biển cùng tham gia. Nguyễn Thị Mai Anh được xác định có mặt và chứng kiến sự việc.

Khoảng 23 giờ ngày 7/6/2025, khi nhóm này đang sử dụng trái phép chất ma túy, tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp tại buồng chữa bệnh của Mai Anh, nơi ở của Đông và một số địa điểm liên quan, cơ quan điều tra thu giữ thêm ma túy đá, thuốc lắc, cần sa cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy được cất giấu tại các vị trí khác nhau.

Tại phiên tòa, bị cáo này thừa nhận hai tội danh: Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đông khai bản thân chỉ tình cờ gặp nhóm bác sĩ tại Sầm Sơn. Bị cáo cũng thừa nhận trong thời gian điều trị tại Viện đã nhiều lần sử dụng ma túy trong phòng riêng.

Theo lời khai, căn phòng Đông sử dụng là phòng VIP, được trang bị điều hòa, tủ lạnh cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng. Đông cho biết thường xuyên bị cán bộ của Viện Kiểm tra nhưng vẫn không bị phát hiện việc sử dụng ma túy.

Chủ tọa đặt câu hỏi, việc sử dụng ma túy nhiều lần như vậy làm sao có thể dễ dàng qua mắt cán bộ kiểm tra. Đông trả lời bản thân cất giấu ma túy kỹ và sử dụng trong thời gian ngắn nên không bị phát hiện.

Bị cáo Lê Văn Đông tại tòa. (Ảnh: VP)

Đông cũng khai nhiều lần trốn khỏi Viện bằng cách bám theo xe đưa cơm hoặc xe của gia đình bệnh nhân đến thăm. Theo lời khai của bị cáo, dù một số bác sĩ biết nhưng "bỏ qua".

Không chỉ vậy, trong quá trình điều trị, Đông nhiều lần sang phòng của Mai Anh tại khu điều trị nữ, dù quy định không cho phép bệnh nhân nam sang khu vực này. Đông khai việc này vẫn được một số bác sĩ tạo điều kiện. Đáng chú ý, Đông phủ nhận việc đưa lợi ích vật chất cho các bác sĩ để được tạo điều kiện.

Cuối phần xét hỏi, chủ tọa đề cập việc Đông trả lời các câu hỏi khá rành mạch, đồng thời đặt vấn đề về kết luận giám định tâm thần của bị cáo: "Vậy bị cáo nhận thấy kết luận tâm thần có thấy kết luận đó sai sai không?".

Đông trả lời rằng tại nhiều thời điểm bản thân có những lúc không bình thường, hoặc do chất kích thích vào người nên không rõ tình trạng của mình như thế nào.

Bà "trùm" Mai Anh không nhận tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản"

Trong chiều nay, Hội đồng xét xử cùng đại diện Viện Kiểm sát dành gần 1 giờ thẩm vấn bà "trùm" Nguyễn Thị Mai Anh - bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ và Đưa hối lộ.

Về tội danh "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng của hai bị hại, Mai Anh cho rằng mình không có ý định lừa đảo mà chỉ giúp đỡ chưa xong. Đã có ý định trả tiền lại nhưng hai bị hại không chịu nhận mà muốn bị cáo tiếp tục giúp sửa kết quả giám định tâm thần. Tuy nhiên, Chủ tọa phiên tòa nhắc lại, bị cáo không có khả năng thực hiện, đã nhận tiền, chưa có kết quả thì đã cấu thành tội. Việc mong muốn trả lại tiền chỉ là khắc phục hậu quả.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh tại tòa. (Ảnh: VP)

Về tội danh "Đưa hối lộ", bị cáo này cho rằng không hề có chuyện hối lộ để được nằm phòng điều hòa vì lúc đó Viện có 4 phòng như vậy. Mai Anh cũng cho rằng việc cáo buộc đưa 20 triệu cho y tá trưởng để bị cáo Lê Văn Đông (người sống chung như vợ chồng với Mai Anh 18 năm) đi lại tự do trong Viện là không đúng vì thời điểm đó Đông chưa vào Viện.

Trình bày về thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nữ bị cáo khai ban đầu các bác sĩ, nhân viên và bảo vệ của viện không mở cửa để bị cáo tự do ra vào viện. Mai Anh khai sau đó đã cùng con nhỏ uy hiếp, thậm chí có hành vi hành hung, chửi bới nhân viên, bảo vệ nhằm ép họ mở cửa cho mình ra vào.

Về tội "Môi giới hối lộ", cơ quan công tố xác định trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh tạo dựng quan hệ với nhiều lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên tại đây. Nữ bị cáo bị cáo buộc nhiều lần đưa tiền, quà và các lợi ích vật chất để được tạo điều kiện trong quá trình chữa bệnh bắt buộc.

Không chỉ lo cho bản thân và chồng là Lê Văn Đông, cơ quan tố tụng cho rằng Mai Anh còn trở thành đầu mối nhận tiền của nhiều người có nhu cầu “chạy” kết quả giám định tâm thần.

Sau khi nhận tiền, Mai Anh chuyển một phần cho những người có khả năng tác động tới quá trình giám định, phần còn lại bị cáo hưởng lợi. Cơ quan công tố xác định số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đưa hối lộ là hơn 1,5 tỷ đồng.

Đối với hành vi môi giới hối lộ nhằm làm sai lệch kết quả giám định tâm thần, số tiền nữ bị cáo phải chịu trách nhiệm lên tới hàng tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn về tội danh trên, Mai Anh thừa nhận đã đưa cho Đặng Thị Hòa (cựu cán bộ Phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đồng thời là vợ cựu Viện trưởng Trần Văn Trường) 200 triệu đồng nhằm sửa kết quả giám định.

Cùng mục đích trên, Mai Anh còn thừa nhận đưa tiền cho Trần Đại Quân (cựu cán bộ Khoa Điều trị bắt buộc nữ); Lâm Văn Thành (cựu Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) và một số bị cáo khác trong vụ án.