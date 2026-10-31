Làm rõ hành vi cản trở CSGT của một người phụ nữ

Trước đó, tối 30/10, Tổ CSGT Hàm Thuận Bắc thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 tuần tra, xử lý vi phạm trên tuyến Quốc lộ 28, đoạn qua xã Hàm Thuận. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một xe máy vi phạm tốc độ nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Hình ảnh người phụ nữ ngăn cản CSGT tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông.

Qua kiểm tra, người đàn ông điều khiển xe không xuất trình được giấy phép lái xe. Tổ công tác lập biên bản vi phạm và tiến hành tạm giữ phương tiện theo quy định. Tuy nhiên, sau đó, một phụ nữ tự xưng là người thân của người vi phạm và có hành vi cản trở việc tạm giữ xe máy. Theo hình ảnh được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, người phụ nữ leo lên xe máy vi phạm để ngồi.

Dù được cán bộ CSGT giải thích, yêu cầu rời khỏi phương tiện nhưng người này vẫn lớn tiếng chửi bới, thách thức CSGT tạm giữ cả người lẫn xe và dùng điện thoại phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Trước tình hình trên, tổ công tác liên hệ Công an xã Hàm Thuận đến hiện trường phối hợp xử lý, đồng thời tiến hành dán giấy niêm phong phương tiện. Khi lực lượng chức năng khiêng xe máy lên xe tải chuyên dụng để đưa đi tạm giữ, người phụ nữ vẫn bám chặt vào phương tiện, giãy giụa, gây khó khăn cho quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sau đó lực lượng chức năng kiên quyết tách người phụ nữ này khỏi xe máy và đưa xe máy lên xe tải để tạm giữ phương tiện.

Vụ việc thu hút sự chú ý của người dân tại hiện trường và được ghi hình, chia sẻ trên mạng xã hội.

Lãnh đạo Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 cho biết, người phụ nữ không liên quan trực tiếp đến hành vi vi phạm giao thông của người điều khiển xe máy nhưng đã có hành động cản trở tổ công tác.

Hiện Tổ CSGT Hàm Thuận Bắc đang phối hợp Công an xã Hàm Thuận làm rõ các hành vi để xử lý theo quy định.