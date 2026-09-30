Làm rõ hành vi bạo lực học đường tại xã Nhân Cơ

Nam sinh tấn công bạn học cùng khối trong nhà vệ sinh (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, tại khu vực nhà vệ sinh nam của trường, nam sinh tên S. (lớp 12) đã tấn công em T., bạn học cùng khối.

Sau khi xảy ra sự việc, T. gọi điện báo cho người thân và được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy em T. bị gãy thành trước xoang hàm phải, tụ dịch hai hàm hai bên và gãy xương cánh mũi trái. Do có dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn, gia đình tiếp tục đưa T. đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông để điều trị.

Lãnh đạo Trường THPT Phạm Văn Đồng cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, nhà trường đã yêu cầu hai học sinh làm bản tường trình, đồng thời đề nghị cơ quan công an làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Nhà trường xác định đây là vụ việc nghiêm trọng và sẽ xử lý theo quy định, bảo đảm khách quan, đúng mức độ vi phạm; đồng thời tăng cường các biện pháp giáo dục, phòng ngừa, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra bạo lực học đường trong học sinh.

Một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cho biết đã yêu cầu nhà trường báo cáo sự việc để chỉ đạo xử lý.

Tối 30/9, trên mạng xã hội lan truyền một số clip, hình ảnh ghi lại sự việc bạo lực tại Trường THPT Phạm Văn Đồng (phân hiệu).

Theo nội dung clip, một nam sinh mặc áo trắng liên tục tấn công vào đầu nam sinh mặc áo xanh. Thời điểm trên có một số nam sinh chứng kiến tuy nhiên không có hành động can ngăn.