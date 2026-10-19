Làm rõ giải pháp chống ngập, xử lý nước thải của đô thị Quảng Ninh

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản gửi Cục Phát triển đô thị, tham gia ý kiến đối với hồ sơ Đề án xây dựng và phát triển thành phố Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới.

Quảng Ninh cần phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, đáp ứng yêu cầu mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đó, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đề nghị làm rõ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, các công trình đầu mối và khả năng đáp ứng hạ tầng thiết yếu tại các cực phát triển, khu kinh tế, khu công nghiệp và khu đô thị mới.

Trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, cần bố trí quỹ đất, không gian cho các công trình cấp, thoát nước, trạm bơm, hồ điều hòa, xử lý nước thải và hành lang bảo vệ cần thiết.

Đồng thời, tổ chức không gian ngầm đô thị đồng bộ với không gian trên mặt đất, hệ thống giao thông và các tuyến hạ tầng kỹ thuật hiện hữu, dự kiến; bảo đảm phân kỳ đầu tư hạ tầng phù hợp với tiến độ phát triển đô thị.

Đáng chú ý, đối với định hướng phát triển hạ tầng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đề nghị làm rõ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cấp nước đô thị. Trong đó, cần cân đối nhu cầu và năng lực cấp nước theo từng giai đoạn, dự phòng nguồn nước và công suất cấp nước khi xảy ra thiên tai, sự cố.

Đối với thoát nước, chống ngập, Cục đề nghị quản lý theo lưu vực, kết hợp hệ thống thoát nước với hồ điều hòa, không gian trữ nước, cây xanh và mặt nước.

Đặc biệt, cần xem xét đồng thời tác động của mưa lớn, triều cường và nước biển dâng đối với các đô thị ven biển, bảo đảm việc phát triển đô thị mới không làm gia tăng ngập úng tại khu vực hiện hữu và hạ lưu.

Về kiểm soát ô nhiễm, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đề nghị xác định rõ các khu vực ưu tiên đầu tư mạng lưới thu gom nước thải đồng bộ với công trình xử lý, đồng thời tăng cường kiểm soát đấu nối.

Các khu vực cần chú trọng gồm Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên, Vân Đồn và những địa bàn có ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tiếp nhận, đặc biệt là Vịnh Hạ Long. Cùng với đó, nghiên cứu tái sử dụng nước thải sau xử lý khi có điều kiện phù hợp.

Đối với dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đề nghị bổ sung định hướng bảo đảm an toàn cấp nước đô thị; tổ chức thoát nước, chống ngập theo lưu vực, thích ứng với mưa lớn, triều cường và nước biển dâng; ưu tiên thu gom, xử lý nước thải tại các đô thị và khu vực ven biển nhạy cảm.

Liên quan đến cơ chế đặc thù phát triển thành phố, Cục đề nghị rà soát các quy định về đầu tư, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng kỹ thuật; xác định rõ phạm vi áp dụng, thẩm quyền quyết định và mối quan hệ với pháp luật hiện hành. Những nội dung vượt thẩm quyền cần được luận giải, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy Quảng Ninh, Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng đề nghị bổ sung yêu cầu đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đầu mối và hạ tầng kết nối, phù hợp với tiến độ phát triển, đưa vào khai thác các khu đô thị, khu kinh tế và khu công nghiệp.

Đặc biệt, cần cụ thể hóa các nhóm dự án ưu tiên về cấp nước an toàn, thoát nước, chống ngập theo lưu vực và thu gom, xử lý nước thải đô thị.

Các nhiệm vụ này phải xác định rõ khu vực ưu tiên, cơ quan chủ trì, tiến độ, nguồn lực dự kiến và chỉ tiêu kết quả phù hợp với khả năng triển khai.