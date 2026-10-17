Làm rõ giá trị lịch sử sự kiện Vịnh Cam Ranh năm 1946

Sáng 17/10, tại phường Cam Ranh, Tỉnh ủy Khánh Hòa phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ “Sự kiện Vịnh Cam Ranh tháng 10 năm 1946 trong hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh thực hiện khát vọng hòa bình và độc lập dân tộc”, nhân kỷ niệm 80 năm ngày Người đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 – 18/10/2026).

Quang cảnh Hội thảo.

Tham dự và chủ trì hội thảo có PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Hồ Xuân Trường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Hội thảo còn có sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, lực lượng vũ trang, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các sở, ban, ngành, UBND đặc khu Trường Sa và Đảng ủy phường Cam Ranh.

Làm rõ tầm vóc sự kiện Bác Hồ đến Cam Ranh

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Cao ủy Pháp d’Argenlieu trên chiến hạm Suffren tại vịnh Cam Ranh ngày 18/10/1946.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo.

Trên đường từ Pháp trở về nước, trong bối cảnh hòa bình còn mong manh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kiên trì đối thoại nhằm bảo vệ nền độc lập non trẻ và tìm kiếm giải pháp tránh chiến tranh. Chỉ hơn hai tháng sau, cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ.

Theo PGS.TS Đoàn Minh Huấn, sự kiện Vịnh Cam Ranh không đơn thuần là một dấu mốc ngoại giao mà còn thể hiện bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược và khát vọng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để làm rõ hơn giá trị lịch sử của sự kiện, ông đề nghị các đại biểu tập trung phân tích bối cảnh, tương quan lực lượng, diễn biến và kết quả cuộc hội kiến; sự kết hợp giữa kiên định nguyên tắc và linh hoạt về sách lược trong đấu tranh ngoại giao; giá trị của sự kiện đối với nhận thức về độc lập, tự chủ và bảo vệ hòa bình.

Hội thảo đồng thời thảo luận các giải pháp nghiên cứu, giáo dục và phát huy giá trị lịch sử của sự kiện tại Khánh Hòa.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong ôn lại sự kiện ngày 18/10/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh và hội kiến với Đô đốc d’Argenlieu, Cao ủy Pháp ở Đông Dương, để trao đổi về việc thi hành Tạm ước ngày 14/9/1946.

Theo ông Trần Phong, cuộc hội kiến để lại dấu ấn về tầm nhìn chiến lược và phong cách ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh: kiên định mục tiêu độc lập, chủ quyền quốc gia; linh hoạt về sách lược; kiên trì đối thoại, yêu chuộng hòa bình và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong phát biểu tại Hội thảo.

Những giá trị này tiếp tục có ý nghĩa đối với công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Khánh Hòa, sự kiện là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời đặt ra trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử của quê hương. Tỉnh xác định cần gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những hành động cụ thể, thiết thực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa kỳ vọng kết quả hội thảo sẽ bổ sung tư liệu, luận cứ khoa học về bản lĩnh chính trị, tư tưởng ngoại giao hòa bình và khát vọng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những kết quả này cần được vận dụng trong nghiên cứu, giáo dục truyền thống yêu nước, nhất là đối với thế hệ trẻ; đồng thời góp phần bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa của sự kiện và quảng bá hình ảnh Khánh Hòa.

Bổ sung luận cứ khoa học về ngoại giao Hồ Chí Minh

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày nhiều tham luận, tập trung vào âm mưu của thực dân Pháp khi lựa chọn vịnh Cam Ranh làm địa điểm hội kiến; nỗ lực duy trì đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình trong quan hệ Việt – Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghệ thuật đấu tranh ngoại giao và những bài học đối với công tác đối ngoại hiện nay.

Các tham luận cũng đề cập việc vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong phát huy tiềm năng, lợi thế, chủ động hội nhập, xây dựng Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững; gắn việc phát huy giá trị sự kiện với học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo là dịp nhìn nhận sâu hơn giá trị lịch sử của sự kiện Vịnh Cam Ranh năm 1946, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và vận dụng những bài học lịch sử vào thực tiễn xây dựng, bảo vệ đất nước.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ Trong sáng cùng ngày, đoàn đại biểu tham dự hội thảo khoa học về sự kiện Vịnh Cam Ranh năm 1946 đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ, Công viên 18 tháng 10, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 – 18/10/2026).

Đoàn đại biểu dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ, phường Cam Ranh.

Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa do ông Trần Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm trưởng đoàn. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân. Hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử gắn với sự kiện Người đến vịnh Cam Ranh năm 1946.