Làm rõ gã 'xe ôm' sàm sỡ người phụ nữ cao tuổi tại cổng Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 5-11-2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Hà Nội phát hiện video ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi sàm sỡ một phụ nữ cao tuổi tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp Công an phường Kim Liên khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 14h30 ngày 5-11-2026, sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, bà T.TT., 65 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình đi bộ ra khu vực điểm chờ xe buýt gần cổng bệnh viện để đón xe buýt đến Bến xe Giáp Bát.

Hình ảnh gã "xe ôm" sàm sỡ người phụ nữ được đăng tải trên mạng xã hội

Tại đây, bà T. gặp Liễu Văn Thị (SN 1977, trú tại thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ), là người làm nghề lái "xe ôm" chở khách cùng một số người khác đang đứng chờ khách. Do Thị và bà T. đã quen biết nhau từ trước, Thị hỏi bà T. đi đâu. Khi biết bà T. đang chờ xe buýt để về Bến xe Giáp Bát, Thị đi đến phía sau ôm người phụ nữ này.

Theo lời trình bày của bà T. và tài liệu xác minh, trong quá trình ôm giữ, Thị đã dùng tay sàm sỡ nạn nhân. Sau khi thực hiện hành vi trên, Thị buông bà T. để bà nạn nhân lên xe buýt.

Đối tượng Liễu Văn Thị

Hành vi của Thị bị một số người dân chứng kiến, quay video và đăng tải lên mạng xã hội. Video sau đó được nhiều tài khoản chia sẻ, đăng lại trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ và đề nghị cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Làm việc với Cơ quan Công an, bà T.T.T. cho biết đã quen biết Liễu Văn Thị từ đầu năm 2025. Nạn nhân đã có đơn đề nghị cơ quan Công an xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tại Cơ quan Công an, Liễu Văn Thị đã khai nhận hành vi của mình. Thị cho rằng ban đầu có mục đích trêu đùa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7-11-2026, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị để làm rõ về hành vi Làm nhục người khác.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần tôn trọng danh dự, nhân phẩm, thân thể và quyền riêng tư của người khác; tuyệt đối không có các hành vi sàm sỡ người khác dưới bất kỳ lý do nào, kể cả với mục đích “trêu đùa”.

Đặc biệt, các hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của người khác tại nơi công cộng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nạn nhân và tùy tính chất, mức độ, hậu quả có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân khi chứng kiến hoặc là nạn nhân của các hành vi tương tự cần chủ động thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, cung cấp hình ảnh, video, thông tin nhân chứng và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh, xử lý. Đồng thời, cần thận trọng khi chia sẻ hình ảnh, video về nạn nhân trên mạng xã hội, tránh làm lộ thông tin cá nhân hoặc tiếp tục gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người bị hại.