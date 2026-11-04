Làm rõ đường dây lừa đảo trực tuyến liên quan 113 người nước ngoài

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời tại họp báo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, vụ án này liên quan đến 113 người nước ngoài hiện tạm trú ở Quảng Ninh, đến từ nhiều nước, như Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia…

Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt giam 94 bị can, gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam với các tội danh "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản", "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" và "Tổ chức đánh bạc".

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, loại tội phạm này đang diễn biến rất phức tạp và Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh. Quan điểm nhất quán của Bộ là xử lý quyết liệt; mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định.

Từ vụ án này, Bộ Công an đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia mạng xã hội, qua các nền tảng trực tuyến và cảnh giác với những hoạt động bất thường, như: kêu gọi, chào mời đầu tư, kinh doanh hoặc hứa hẹn lãi suất cao bất thường, thu lợi cao…

Người dân cần cảnh giác không cung cấp thông tin, cho thuê, cho mượn hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích trên không gian mạng. Đây đều là những hành vi mà nếu chúng ta không nhận thức được sẽ vô tình tiếp tay cho hoạt động vi phạm pháp luật. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm, người dân cần thông tin, thông báo ngay cho cơ quan chức năng, lực lượng Công an để kiểm tra, giải quyết kịp thời.