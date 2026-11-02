Làm rõ đối tượng xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa nhà dân để gây sức ép đòi nợ

Hiện trường căn nhà bị tạt sơn để gây sức ép đòi nợ.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng các hành vi trái pháp luật để giải quyết tranh chấp tiền bạc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 45 phút ngày 1/11/2026, chị L.T.T.M. (SN 1987) đi làm về căn nhà đang thuê trên đường Vườn Chuối, phường Bàn Cờ, TP.HCM thì phát hiện bức tường nhà bị xịt sơn đỏ với nội dung “lừa đảo quỵt tiền”.

Không chỉ bị xịt sơn, khi chị M. dùng chìa khóa mở cửa thì phát hiện ổ khóa không thể hoạt động. Chị đã nhờ một người hàng xóm hỗ trợ nhưng cả hai vẫn không thể mở cửa do bên trong ổ khóa có vật lạ. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, chị M. đã đến Công an phường Bàn Cờ trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bàn Cờ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triển khai các biện pháp xác minh, truy xét. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người thực hiện hành vi là Lê Doãn Quỳnh (SN 1988, cư trú tại phường An Lạc).

Tại cơ quan Công an, Quỳnh thừa nhận đã xịt sơn lên tường và đổ keo vào ổ khóa căn nhà do bà H. làm chủ. Theo lời khai ban đầu, giữa Quỳnh và bà H. có quan hệ vay mượn tiền, sau đó phát sinh tranh chấp. Đáng chú ý, vụ tranh chấp này đang được Tòa án thụ lý, giải quyết nhưng Quỳnh vẫn tự ý thực hiện hành vi xịt sơn, đổ keo vào ổ khóa nhằm gây sức ép đòi nợ.

Việc tranh chấp tiền bạc đang được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhưng một bên vẫn sử dụng hành vi phá hoại tài sản để gây áp lực là cách hành xử đáng lên án, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh những hệ lụy phức tạp về an ninh, trật tự.

Theo yêu cầu của cơ quan công an, Quỳnh lau chùi các vết sơn trên tường nhà dân để khắc phục hậu quả.

Đòi nợ trái pháp luật có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Theo quy định pháp luật, việc có khoản tiền cần thu hồi không đồng nghĩa với việc chủ nợ được quyền xịt sơn, tạt chất bẩn, đổ keo vào ổ khóa hoặc thực hiện các hành vi phá hoại tài sản nhằm gây sức ép đối với người vay. Mọi tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán cần được giải quyết thông qua thương lượng hoặc các cơ quan có thẩm quyền theo đúng trình tự pháp luật.

Đáng lưu ý, tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, người thực hiện việc phá hoại tài sản có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo Điều 178 Bộ luật Hình sự, người có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngay cả trường hợp giá trị tài sản bị thiệt hại dưới 2 triệu đồng, người vi phạm vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thuộc các trường hợp luật định, trong đó có trường hợp gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, không thể chủ quan cho rằng việc chỉ làm hỏng ổ khóa hoặc xịt sơn lên tường nhà người khác sẽ đương nhiên không bị xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, nếu hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội gây rối trật tự công cộng, người vi phạm còn có thể bị xem xét xử lý theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Khung hình phạt cơ bản của tội danh này gồm phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trường hợp phạm tội thuộc các tình tiết định khung tăng nặng theo khoản 2 Điều 318, mức phạt tù có thể từ 2 năm đến 7 năm.

Ngoài trách nhiệm hình sự (nếu có), người gây thiệt hại còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định tại Điều 589 Bộ luật Dân sự. Các khoản thiệt hại có thể bao gồm giá trị tài sản bị mất, hủy hoại hoặc hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất hoặc giảm sút; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại và những thiệt hại khác theo quy định pháp luật.

Trở lại vụ việc trên, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh, trật tự, Công an phường Bàn Cờ đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với những người có hành vi lợi dụng việc đòi nợ để đe dọa, phá hoại tài sản hoặc gây sức ép trái pháp luật. Khi phát sinh tranh chấp, các bên cần bình tĩnh, thu thập tài liệu, chứng cứ và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình thông qua các cơ quan có thẩm quyền, thay vì tự ý giải quyết bằng những hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với người bị xịt sơn, tạt chất bẩn hoặc bị phá hoại tài sản, cần chủ động lưu giữ hình ảnh, video và các tài liệu liên quan, kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý. Việc tránh đối đầu, không trả đũa cũng là cách hạn chế nguy cơ khiến mâu thuẫn leo thang, gây ảnh hưởng đến an toàn của bản thân và cộng đồng.

Video vụ việc.