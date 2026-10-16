Làm rõ đối tượng trộm 33 điện thoại tại Điện Máy Xanh

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, làm rõ đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh, chi nhánh Hải Ba, thuộc xã Vĩnh Định.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Khanh đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Theo thông tin ban đầu, ngày 17/8/2026, cửa hàng Điện Máy Xanh tại xã Vĩnh Định bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 33 điện thoại di động với tổng giá trị hơn 315 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Ngày 25/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án nhằm huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, làm rõ vụ trộm.

Đến ngày 16/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phá thành công chuyên án, xác định người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Nguyễn Tiến Khanh (SN 1975, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế).

Theo cơ quan Công an, Khanh từng có một tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, bị tuyên phạt 16 năm tù. Đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 29/3/2025.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Khanh đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.