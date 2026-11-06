Làm rõ đối tượng, thời điểm áp dụng chính sách giảm phí tham quan di tích

Nền tảng mạng xã hội đăng tải thông tin về việc giảm 50% vé tham quan di tích đối với hành khách đi tàu di sản.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thời gian qua, một số cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử và nền tảng mạng xã hội đăng tải thông tin về việc giảm 50% vé tham quan di tích đối với hành khách đi tàu di sản. Tuy nhiên, một số nội dung chưa phản ánh đầy đủ, chính xác về đối tượng và thời điểm áp dụng chính sách, có thể dẫn đến cách hiểu chưa đúng trong quá trình tiếp cận dịch vụ của du khách.

Cụ thể, theo Kế hoạch số 610/KH-UBND, chính sách giảm phí tham quan di tích sẽ được triển khai theo quyết định của UBND thành phố và bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật liên quan. Việc ban hành kế hoạch là cơ sở để các cơ quan, đơn vị tham mưu triển khai, không đồng nghĩa chính sách được áp dụng ngay từ ngày 30/10/2026.

Về đối tượng thụ hưởng, chính sách giảm 50% phí tham quan di tích áp dụng đối với cá nhân trong nước và quốc tế sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới đến Huế, gồm: tuyến đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha và chiều ngược lại; tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng và chiều ngược lại.

Ngoài ra, đối tượng hỗ trợ còn bao gồm hành khách sử dụng các đường bay mới đến TP. Huế, gồm đường bay nội địa, quốc tế, chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay thường lệ đáp ứng điều kiện theo kế hoạch. Chính sách không áp dụng đối với các đường bay đang khai thác được tăng tần suất.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông phối hợp thông tin, đính chính để bảo đảm nội dung chính sách được truyền tải chính xác, thống nhất, tránh gây hiểu nhầm cho du khách, doanh nghiệp và các đơn vị cung cấp dịch vụ.