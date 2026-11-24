Điều kiện áp dụng thuế suất GTGT 0% và các nhóm dịch vụ bị loại trừ

Trong Công văn số 8912/CT-QLNT gửi Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Cục Thuế đã giải đáp một số kiến nghị liên quan đến chính sách thuế đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất, hoạt động thuê lại lao động và hàng nhập khẩu không phải thanh toán.

Viện dẫn Nghị định số 35/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, Cục Thuế cho biết hoạt động chế xuất là hoạt động chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, cung ứng dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu. Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp thực hiện hoạt động chế xuất trong khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế. Doanh nghiệp chế xuất vẫn được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác theo pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp và các quy định liên quan, nhưng phải bố trí khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động chế xuất ngăn cách với khu vực lưu giữ hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, đồng thời hạch toán riêng doanh thu, chi phí cho từng hoạt động.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp không được sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị được hưởng ưu đãi thuế áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh khác. Nếu sử dụng các tài sản, máy móc, thiết bị này cho hoạt động kinh doanh khác, doanh nghiệp bắt buộc phải hoàn trả ưu đãi thuế đã được miễn, giảm theo quy định.

Về chính sách thuế GTGT, điểm b khoản 1 Điều 9 Luật thuế GTGT số 48/2024/QH15 quy định dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%, bao gồm dịch vụ cung cấp trực tiếp cho tổ chức trong khu phi thuế quan, được tiêu dùng trong khu phi thuế quan và phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất xuất khẩu. Nội dung này được cụ thể hóa tại Điều 17 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP của Chính phủ, gồm dịch vụ vận chuyển, dịch vụ nâng hạ container tại cảng, nhà máy, kho hàng, dịch vụ xếp dỡ, bốc xếp tại nhà máy, cảng, sân bay cùng các chi phí phát sinh liên quan như phí chứng từ, phí điện giao hàng, phí niêm chì, phí làm hàng và phí đóng gói.

Tuy nhiên, không phải mọi dịch vụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan đều được áp dụng mức thuế suất 0%. Theo quy định hiện hành, các nhóm dịch vụ cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi, dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động và dịch vụ ăn uống thuộc diện không áp dụng thuế suất 0%, ngoại trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp và dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan.

Về điều kiện hồ sơ, khoản 2 Điều 18 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP quy định đối với dịch vụ xuất khẩu, trừ các trường hợp tại khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này, doanh nghiệp phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan và có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ xuất khẩu. Cục Thuế nhấn mạnh khoản 5 Điều 17 Nghị định số 181/2025/NĐ-CP đã xác định rõ dịch vụ cung cấp cho tổ chức trong khu phi thuế quan phải được tiêu dùng ngay trong khu phi thuế quan, phục vụ hoạt động sản xuất xuất khẩu, không phục vụ các hoạt động khác không phải sản xuất xuất khẩu và không thuộc các trường hợp loại trừ tại khoản 4 Điều này.

Căn cứ xác định nghĩa vụ thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu không phải thanh toán

Đối với kiến nghị về chính sách thuế áp dụng cho hàng nhập khẩu không phải thanh toán (FOC), Cục Thuế viện dẫn Điều 3 và khoản 9 Điều 23 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ quy định về thu nhập chịu thuế và điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN.

Theo quy định này, các khoản được xác định là thu nhập khác gồm quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật hoặc dịch vụ, hàng hóa nhận được không phải thanh toán, các khoản thu nhập nhận được bằng tiền, hiện vật hoặc dịch vụ từ nguồn tài trợ ngoại trừ các khoản được loại trừ theo quy định, cùng các khoản hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán, thưởng khuyến mại và các khoản hỗ trợ khác. Căn cứ khoản 9 Điều 23 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP, toàn bộ các khoản thu nhập khác nêu trên đều không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Cục Thuế lưu ý việc xác định nguyên vật liệu nhập khẩu không phải thanh toán (FOC) có thuộc diện thu nhập chịu thuế và có được hưởng ưu đãi thuế TNDN hay không cần phải xem xét dựa trên bản chất giao dịch. Cơ quan thuế và doanh nghiệp sẽ căn cứ vào hợp đồng, thỏa thuận giữa các bên, quyền sở hữu đối với nguyên vật liệu, mục đích sử dụng thực tế, cách thức hạch toán kế toán cùng toàn bộ hồ sơ, chứng từ có liên quan để xác định chính xác nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật.