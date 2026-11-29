Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại Bộ Xây dựng chưa có văn bản nào hướng dẫn để người có chuyên môn về kiến trúc được hành nghề hoạt động và người hết hạn chứng chỉ được tiếp tục hoạt động vì chưa có Sở Xây dựng nào cấp được nội dung này.

Ông Tuấn đề nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn để công việc của các nhà thầu tư vấn và các cá nhân tham gia hoạt động kiến trúc không bị gián đoạn.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, quy định về điều kiện hành nghề kiến trúc trong giai đoạn chuyển tiếp đã được Chính phủ và Bộ Xây dựng ban hành đầy đủ, bảo đảm hoạt động tư vấn thiết kế kiến trúc của tổ chức, cá nhân diễn ra liên tục, không bị gián đoạn. Cụ thể:

Về việc dừng thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến chứng chỉ hành nghề kiến trúc (từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027)

Theo điểm c khoản 1 Điều 28 Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, việc thiết kế kiến trúc công trình thực hiện theo pháp luật về kiến trúc.

Theo Điều 7 và Phần A Tiểu mục 1.1 Mục 1 Phụ lục I.8 Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027, cơ quan có thẩm quyền không thực hiện thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc. Bộ Xây dựng đã công bố bãi bỏ các thủ tục hành chính này tại Quyết định số 975/QĐ-BXD ngày 22/6/2026.

Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, hồ sơ đề nghị thực hiện các thủ tục trên đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hoặc đã được đóng dấu bưu chính trước ngày 1/7/2026 thì dừng giải quyết và hoàn trả nếu có yêu cầu; chứng chỉ hành nghề kiến trúc đã cấp trước ngày 1/7/2026 và còn hiệu lực được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn, trừ trường hợp bị thu hồi.

Về điều kiện hành nghề kiến trúc trong thời gian từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027

Đối với cá nhân tham gia hoạt động chuyên môn kiến trúc: Theo điểm a khoản 3 Phần D Mục 2 Phụ lục I.8 Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, cá nhân có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc được hành nghề kiến trúc (không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kiến trúc).

Đối với cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế kiến trúc: Theo điểm b khoản 3 Phần D Mục 2 Phụ lục I.8 Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, cá nhân có thể sử dụng chứng chỉ hành nghề kiến trúc còn thời hạn đã được cấp, công nhận hoặc chuyển đổi trước ngày 1/7/2026.

Trường hợp chưa có chứng chỉ hoặc có chứng chỉ đã hết hạn, cá nhân vẫn được đảm nhận các chức danh này nếu đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau:

(i) Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;

(ii) Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tham gia thiết kế kiến trúc tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;

(iii) Đáp ứng yêu cầu về phát triển nghề nghiệp liên tục theo Điều 23 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14.

Việc áp dụng tiêu chuẩn năng lực hành nghề kiến trúc từ ngày 1/3/2027

Từ ngày 1/3/2027, việc hành nghề kiến trúc áp dụng theo tiêu chuẩn năng lực hành nghề quy định tại khoản 9 Điều 1 Luật số 19/2026/QH16 ngày 24/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc.

Theo quy định chuyển tiếp tại khoản 5 Điều 3 Luật số 19/2026/QH16, cá nhân đã đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng hoặc chủ trì thiết kế kiến trúc theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP mà không bắt buộc phải có chứng chỉ được tiếp tục thực hiện trách nhiệm trong hợp đồng thiết kế kiến trúc đang thực hiện tại thời điểm Luật có hiệu lực đến khi kết thúc hợp đồng đó.